[광장]2030년 탄소배출 감축 목표 변경, 부작용도 꼼꼼히 챙겨봐야

지난 7월 유럽연합(EU) 집행위원회는 EU 기후변화 정책 종합 패키지를 발표했다. 당초 1990년 대비 2030년 온실가스 40% 감축 계획을 55%로 변경한다는 내용이다. 2035년 내연기관차 판매 금지를 검토한다고도 했다. 미국은 최근 2030년부터 미국 내 신차 중 절반은 전기동력차로 하겠다는 계획을 내놨다.

우리 정부도 당초 유엔(UN)에 제출했던 2030년 온실가스 배출 감축 목표를 늘리는 방안을 마련하고 있다. 탄소 감축 목표를 당초 2018년 대비 26.3%에서 32.5∼37.5%로 변경한다는 것이다. 수송 부분은 2030년 누적 친환경차 보급 대수를 364만대에서 385만∼640만대로 확대한다는 이야기도 들린다.

선진국들이 계획을 수정하는 것은 기후변화의 폐해가 확대되는 상황에서 불가피한 선택일 것이다. 다만, 이러한 선택이 일부라도 국민의 생계까지 위협하는 수준이라면 부작용을 꼼꼼히 챙겨보면서 신중하게 대책을 마련해야 한다. 특히 수송 분야는 산업 생태계 영향을 고려할 필요가 있다. 정부가 내놓은 여러 시나리오 중 1안이 적용돼 전기동력차 385만대 누적 보급 목표가 시행되는 경우 문제점을 짚어보고자 한다.

우선, 일부 업체는 생존 위기에 처할 수 있다. 업계 추정에 따르면 2030년 누적 385만대 달성을 위해서는 2030년에만 전기동력차가 60만대 보급돼야 한다. 이 중 국내산 물량은 40여만대로 추정되므로 20여만대는 수입이 불가피하다. 현재 180만여대 시장 규모와 수입차의 점유율 18.1%가 유지된다면, 국산 판매는 현재 전기차 포함 150만대 수준에서 2030년엔 전기차 40만대 포함 140만여대로 줄어들 전망이다.

특단의 산업 전환 노력이 없다면 중견 3사는 물론 부품 업체들도 생존을 걱정해야만 한다. 한국GM, 르노삼성은 노사 관계 등 국내 경영 여건 불확실성으로 인해 전기동력차 생산 여부가 불투명하고 부품 업체들은 내연기관차 시장 축소에 전기차의 부품 수 감소가 겹치면서 최소한 현재보다 15% 이상의 매출 감소가 우려된다. 이는 부품 업체의 도산이나 근로자의 생계를 위협할 수도 있다. 제2안이나 제3안은 더 말할 나위도 없다.

둘째, 완성차 업체의 생존 여부도 불투명해진다. 전기동력차 보조금이 축소 혹은 폐지된다면 적자 경영에 직면할 수 있어서다. 예를 들어 승용차의 경우 전기차 보조금을 2024년 이후 폐지한다는 방침 수정이 필요할 수 있다. 생산량 증가로 규모의 경제가 어느 정도 가능하고 기술혁신도 있겠지만 동력계 부문 비용 감축은 쉽지 않다. 배터리나 모터 관련 원자재 가격 폭등 우려도 있다. 상당 기간 막대한 재정 투입이 불가피하다는 점을 감안할 필요가 있다는 것이다.

셋째는 충전소, 발전소 등 관련 인프라 문제다. 내연기관차 중 3분의 1 이상이 전기동력차로 전환되고 이들 중 절반만 동시 충전한다고 해도 현재 발전량으론 늘어난 수요를 감당하기 쉽지 않을 것이다. 현재도 동·하절기 전력 수요관리가 필요한 상황에서 발전소 확충은 불가피하다. 더욱이 발전소 확충이 화석연료에 의해 이뤄진다면 이는 탄소 배출을 자동차에서 발전소로 옮기는 것에 불과할 것이다.

충전소의 경우엔 전기차 보급이 누적 17만여대에 불과한 올해 상반기 현재도 운전자들이 충전 불편을 호소하고 있다. 9년 내 누적 385만대로 늘어난다면 대대적 충전 인프라 확충이 불가피하다. 미세 부분의 부작용까지 꼼꼼히 챙겨가면서 실현 가능한 안을 마련해야 한다. 앞으로의 과정에서 적극적으로 업계 의견을 수렴할 필요가 있다는 얘기다.

정만기 한국산업연합포럼 회장

