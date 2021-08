"결혼하면 1억 준다" 백마 타고 출정한 허경영의 황당 공약들

수억원대 현금성 지원, '국민 케이크' 등 공약

재원 마련 대해선 "매년 758조원 확보할 수 있다" 주장

[아시아경제 임주형 기자] 허경영 국가혁명당 명예대표가 18일 경기 고양시 행주산성 앞에서 백마에 올라탄 채 '대선 출정식'에 나섰다. 이날 허 대표는 전 국민에게 1인당 1억원을 지급하고, 매월 100만원 이상을 '국민배당금'으로 주겠다는 등 황당한 공약을 앞세워 시민들의 관심을 끌었다.

허 대표가 황당 공약을 남발한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 두 차례 대선에 출마했다가 고배를 마신 그는 '결혼수당', '국민케이크' 공약 등을 내세워 논란이 불거진 바 있다.

허 대표는 갑옷을 착용하고 백마에 올라탄 모습으로 행주산성 대첩문 앞에 나타났다. 회견장에는 허 대표의 모습과 함께 '내가 이 나라를 지키겠노라', '난세영웅 허경영' 등 문구가 쓰인 대형 현수막이 길게 걸렸다.

퍼포먼스를 마친 뒤 정장으로 갈아입은 허 대표는 18일 회견문을 낭독하면서 "정권교체는 허경영이 아니고서야 희망이 없다"고 대선 출마 의사를 밝혔다.

허 대표는 대선 공약에 대해서도 자세하게 설명했다. 그는 당선되면 취임 2개월 안에 만 18세 이상 전 국민에게 1인당 긴급생계지원금 1억원을 지원하고, 매월 '국민배당금' 150만원을 주겠다는 공약을 내세웠다. 또 결혼수당 1억원, 주택자금 2억원, 출산하면 1인당 5000만원을 지급하겠다며 "돈 때문에 결혼하지 못하는 젊은이들이 제 TV 등장을 눈 빠지도록 기다린다"고 강조했다.

막대한 현금 지원을 뒷받침할 예산 마련 방안에 대해서는 "한해 (한국 예산) 550조원에서 70%를 절약하면 385조원이 남는다"며 "여기에 교도소를 90% 줄이고, 재산비례 벌금제로 바꿔 연간 100조원을 확보하고 탈세 방지책으로 200조원 세금을 걷으면 매년 758조원의 재원을 확보할 수 있다"고 설명했다.

또 자신에 대해 "탁월한 예지력과 경영 능력이 있다"며 주장하기도 했다.

허 대표가 현금성 공약을 남발한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 그는 지난 1997년과 2007년 대선, 또 지난 4·7 서울시장 재·보궐선거에 출마했다가 낙선한 바 있는데, 당시에도 이색적인 공약을 내세웠다.

일례로 그는 "당선되면 대통령의 이름으로 케이크와 카드 선물 및 현금을 배달하겠다"며 이른바 '국민 케이크' 공약을 약속했다. 모든 국민의 생일에 맞춰 무료 케이크 배달 서비스를 실시하겠다는 뜻으로, 이에 대해 허 대표는 "국민들은 생일 축하의 말과 함께 '대통령 허경영'이라는 글자가 또렷이 새겨진 케이크를 받으면 감동할 것"이라고 주장했다.

또 지난 4월 서울시장 재보선 당시에는 모든 서울 시민들에게 매월 생활비를 지급하는 '시민배당금'을 제안하기도 했다.

선거운동 당시 그는 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "제가 30년 전에 국민들에게 국민배당금을 줘야 한다, 애 낳으면 3000만원 돈 줘야 한다고 말할 때 나를 미친 사람으로 취급하지 않는 이들이 없었다"며 "지금은 전국 모든 지자체에서 출산장려금을 지급하고, 기본소득 논의가 이뤄지고 있다"고 주장했다.

누리꾼들은 허 대표에 대해 '공직선거에 출마할 때마다 허황된 공약을 남발한다'며 비판을 쏟아냈다. 한 누리꾼은 "대선, 총선이 애들 장난도 아니고 이런 황당무계한 사람은 출마를 자제했으면 좋겠다"며 불쾌감을 드러냈다.

또 다른 누리꾼은 "대선 후보들이 대놓고 현금성 공약을 남발하니 허 대표 같은 사람도 발언권이 주어지는 게 아닌가"라며 지적하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr