한상혁 방통위원장, 홍대 T팩토리 방역현장 점검

SK텔레콤 ICT 복합체험공간 방문

"다중이용시설 방역관리 만전 기해달라"

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 한상혁 위원장이 18일 SK텔레콤의 ICT 복합체험공간인 T팩토리를 방문해 코로나19 방역수칙 준수 상황을 점검했다고 밝혔다.

한상혁 위원장은 최근 코로나19 일일 확진자가 2000여명 내외로 증가한 가운데 유동인구가 많은 홍대 인근에 위치한 T팩토리에 철저한 방역관리를 당부했다.

한 위원장은 T팩토리에서 키오스크를 통한 체크인, 적정인원 수용, 자동 환기 시스템, 주 1회 정기 소독 실시 등 방역체계 관리 현황을 점검하고 현장 직원들을 만났다.

한상혁 위원장은 “코로나19 확산세가 지속되는 지금 모든 국민이 어려움을 참고 견디며 이겨내고 있다”며 “다중이용시설을 중심으로 코로나19 전파가 지속되고 있으므로 이용자들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 방역관리에 만전을 기해 달라”고 요청했다.

방통위는 지속적으로 방송통신현장의 방역관리 상황을 점검해나갈 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr