환경부-서울시, 폐교한 공진중학교 새단장해 환경교육체험관 조성키로

[아시아경제 주상돈 기자] 환경부와 서울시, 서울시교육청이 강서구 가양동에 있는 공진중학교 폐교부지를 새단장해 기후·환경교육 거점시설인 환경교육체험관(에코스쿨)으로 조성하기로 했다.

환경부는 서울시, 서울시교육청과 18일 서울시교육청에서 에코스쿨의 원활한 조성과 기후·환경교육 활성화를 위한 업무협약식을 개최했다고 밝혔다.

환경부는 지난해 12월에 공개한 '제3차 환경교육종합계획'에서 환경교육체험관 조성 계획을 제시하며 접근성과 주변 환경자원 활용성, 지역학교와 연계성 등을 고려해 지난해 2월 폐교한 공진중학교를 서울 환경교육체험관 대상지로 선정한 바 있다.

환경교육체험관은 미활용 폐교를 제로에너지건축물 등 환경친화적으로 새단장해 기후·환경교육 거점시설로 조성하는 것이다. 실내에는 환경교실과 연구실, 학습자 쉼터, 작업·목공공간, 도서관, 영상제작실 등이 조성된다. 실외에는 우리나라 고유 자생종을 활용한 미세먼지저감 완충숲과 탄소저감숲, 기후변화 관찰숲, 온실, 양묘장과 야외교실, 생태연못, 텃밭 등 환경교육 체험을 위한 공간이 마련된다.

환경부와 협약 참여 기관은 앞으로 재정투자심사 등 절차를 거쳐 2022년까지 설계를 마무리하고, 2년간 시설 공사를 거쳐 2024년 하반기에 환경교육체험관을 완공·개관할 예정이다. 에코스쿨 사업에는 2021~2024년 242억원이 투자된다.

서울시교육청은 체험관 개관 시 유아 및 청소년을 대상으로 생태전환학교, 탄소중립학교 등을 지원할 계획이다. 또 생태환경공간 등 다양한 학습실과 신재생에너지 설비를 활용한 체험 교육과 기후변화, 생물다양성 등 다양한 환경교육 과정을 선보일 예정이다.

서울시는 환경교육체험관 조성 사업을 통해 서울시민의 환경학습 기회를 확대하고, 다양한 환경교육 서비스를 제공해 시민들이 환경문제에 관심을 가질 수 있도록 적극적으로 뒷받침할 계획이다.

한정애 환경부 장관은 "환경교육체험관이 서울지역 학교와 사회의 기후·환경교육을 주도하는 중심 교육기관으로 학생과 시민에게 한 걸음 더 다가가는 환경교육의 핵심 역할을 할 것으로 기대한다"며 "환경부는 앞으로 행정·재정적 지원과 더불어 교육 과정 개발·보급, 교직원·교사·사회환경지도사의 연수 등 기후·환경교육 활성화를 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

