삼성바이오로직스 주가 첫 백만원대 돌파!! 모더나 백신 국내 공급 요청!

정부가 백신공급 문제를 논의하기 위해 미국 모더나 본사를 방문한 뒤 삼성바이오로직스의 주가가 급등을 보이고 있다.

이번 회의에서 정부는 모더나를 위탁생산하고 있는 삼성바이오로직스의 생산 물량을 국내에 우선 공급해 달라고 요청하였다.

이로 인해 모더나 백신 공급 관련 기대감으로 삼성바이오로직스의 주가가 첫 100만원대를 돌파하며 강세를 보였다.

