가을이 오려나? 전국 곳곳 비

전국 곳곳에 요란한 소나기가 내린 18일 서울 남산에서 바라본 하늘이 흐리다. 기상청은 우리나라 상층에 위치한 영하 10도 내외의 찬 공기의 영향으로 대기 불안정이 강화돼 여러 지역에서 소나기가 내릴 것으로 예상했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr