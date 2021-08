대선·지선 앞두고 '경기북도 신설' 이슈로 부상

與 대선 주자들, '경기도 분도' 공약‥ 지역 국회의원, 서명운동 돌입

경기북부 기초단체장·지방의회·공직사회, '경기북도 설치' 한 목소리

[아시아경제 라영철 기자] 내년 대선과 지방선거를 앞두고 '경기북도 신설론'이 재점화하면서 이슈로 떠오르고 있다.

더불어민주당 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 '경기도 분도(分道)를 공약으로 내걸었고, 같은 당 김민철 의원은 '경기북도 설치'를 위한 서명운동에 들어갔다. 그러나 실제 당사자인 이재명 경기지사는 '시기상조'라며 '분도 반대' 입장을 고수하고 있다.

민주당 대선 주자 정세균 전 총리는 전날(16일) 경기도청 북부청사를 찾아 기자간담회를 열고 "분도는 경기북부 주민의 숙원"이라며 "조속한 주민 투표를 통해 경기북도 설치를 추진하고 주민 손으로 만든 경기 북부 시대를 열겠다"고 공약했다.

그러면서 ▲경기북도 설치 후 고등법원과 가정법원 설치 ▲경기 북부 거점 공공의료원 설치 ▲접경지역 평화 경제특구 설치 ▲주한미군 공여지 조기 반환 추진 ▲8호선 별내선 등 조기 착공 ▲경기북부 모빌리티 클러스터 조성 사업 등 경기북부 발전 방향에 대한 계획을 밝혔다.

이에 앞서 이낙연 전 대표도 지난달 30일 경기도청 북부청사를 찾아 "김민철 의원(민주당)이 발의한 '경기북도 설치 등에 관한 법률안' 통과에 힘을 싣겠다"며 경기도 분도를 공약했다.

이와 관련, 이 전 대표 수행실장을 맡은 민주당 오영환 의원은 지난 1일 대선 캠프 정례 브리핑에서 "경기북부 재정자립도가 2017년부터 매년 하락 추세고 전국 최하위 수준"이라며 이재명 경기지사를 겨냥, "북부 균형발전 문제의 책임을 회피하는 것"이라고 직격 했다.

지난해 6월 '경기북도 설치법'을 대표 발의한 김민철(의정부을) 의원은 이달부터 경기북도 설치를 위한 서명운동을 시작했다.

김 의원은 "경기북부는 안보를 이유로, 또 수도권이라는 이유로 2~3중 규제를 받으며 불편과 불이익을 감수했다"면서 "경기북부가 발전하려면 광역자치 행정의 주체가 돼 독자적인 개발계획과 효율적인 도정을 추진해야 한다"고 강조했다.

해당 법안은 국회 행정안전위원회 입법 공청회를 마쳤다. 경기도 전역을 대상으로 진행된 설문 조사에서는 '도민 46.3%가 분도에 찬성한다'는 결과가 나왔다.

김 의원은 또, 국민의힘 김성원(동두천·연천) 의원과는 지난달 19일 '경기북도 설치를 위한 국회 추진단'을 출범시키기도 했다.

경기북부 기초자치단체장들과 지방의회 의원들도 '경기도 분도론'에 힘을 실었고, 경기북부 공직 사회에서는 '분도' 공감대가 형성되고 있다.

경기북부 기초단체장 가운데 조광한 남양주시장은 경기도 분도론에 가장 큰 목소리를 내고 있다. 특히 이재명 지사와 충돌하며 갈등을 빚는 조 시장은 '분도 반대' 입장인 이 지사를 정면으로 반박했다.

조 시장은 지난 16일 자신의 SNS를 통해 "경기도를 남도와 북도로 나누는 효율적인 방안을 더 미뤄서는 안 된다"며 "인구가 곧 1400만 명에 육박하는 '공룡 경기도'를 이대로 유지하는 것은 결코 효율적이지 않다"고 강조했다.

그러면서 "도민의 생활권을 비롯해 법원과 경찰도 분리된 지 오래인데 행정구역만 그대로"라고 지적했다.

조 시장은 또, "분도를 반대하면서 그럴듯한 궤변을 들이대는 것은 더는 명분도, 설득력도 없고 경기북부 도민을 볼모로 잡는 것과 다를 바 없다"며 대선 주자들을 향해 "정치적 유·불리를 떠나 경기북도 설치를 대선 공약으로 못 박아 달라"고 요구했다.

앞서 안병용 의정부시장도 지난해 9월 "경기북도 설치는 경기북부 주민의 염원"이라며 이 지사에 분도를 공식 요청한 바 있다.

의정부시의회는 17일 임시회를 열고 구구회 의원이 대표 발의한 '경기북도 설치 촉구 건의안'을 채택, "지역균형발전과 지방자치 분권의 실현을 위해 정부가 나서 달라"고 촉구했다.

한편, 경기북부 10개 시·군 인구는 약 350만 명으로 행정, 교육, 사법 등 독립 여건도 갖췄다. 국회에 발의된 경기북도 설치법에는 '김포'까지 포함해 11개 지자체의 약 400만 명이다. 이는 서울시와 경기남부에 이어 세 번째다.

재정자립도는 북부지역 29.9%, 남부 45.3%로 15% 포인트(p) 차이가 나며, 1인당 GRDP(지역 내 총생산)도 남부는 3969만 원인데 비해 북부는 2401만 원으로 60% 수준이다.

분도론은 1987년 이래 선거철 단골 공약 메뉴로 등장하면서도 선거 후에는 역대 도지사들의 시기상조론 등으로 번복되면서 번번이 추진이 좌절됐다.

이런 가운데 분도가 수도권 규제와 군사 지역 규제 등 경기북부 지역의 발전을 저해했던 요인들을 해결할 수 있는 대안으로 기대를 낳고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr