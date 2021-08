[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 대규모 환불요구 사태를 빚은 머지포인트를 수사기관에 공식 통보한 것으로 확인됐다.

17일 금융당국에 따르면 금융감독원은 지난 주말 검찰과 경찰에 머지포인트 사태를 통보했다.

금감원은 16일 정은보 금감원장이 긴급 소집한 회의에서 머지플러스의 환불을 면밀하게 모니터링하는 등 피해를 최소화할 것이라고 밝혔지만 서비스 기습 축소 이후 머지플러스로부터 환불 경과와 향후 계획에 대한 정보를 확보하지 못하고 있다.

이에 따라 금감원은 머지플러스와 제휴 가맹점 사이에 있는 전자지급결제대행사(PG)와 전자금융업자, '콘사'로 불리는 중개업자 등을 상대로 간접적으로 계약 실태를 파악할 계획이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr