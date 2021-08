경실련 "부영그룹 이중근, 특혜 가석방 즉각 철회해야"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경제정의실천시민연합(광주경실련)은 17일 부영그룹 이중근 회장이 가석방 대상에 포함된 것과 관련해 "즉각 철회하라"고 규탄했다.

광주경실련은 이날 성명을 발표하고 "공정과 정의 가치에 부합하지 않는다"며 "이 회장에 대한 특혜 가석방을 강행한 문재인 정부를 규탄한다"며 이렇게 밝혔다.

경실련은 "이 회장은 계열사를 부당 지원하고, 서민 임대아파트 분양 전환 과정에서 실제 공사비보다 높은 국토교통부 고시 표준 건축비를 기준으로 분양 전환가를 부풀려 부당 이득을 취한 혐의 등으로 2018년 2월 구속 기소됐다"고 언급했다.

그러면서 "당시 재판부가 중형을 선고하면서도 법정구속은 하지 않고, 보석 상태를 유지해 '황제보석' 논란이 일었다"고 소개했다.

아울러 "지난 2008년엔 조세포탈 혐의 등에 대해 징역 3년에 집행유예 5년이 확정되기도 했지만 두 달 만에 8·15 특별사면 명단에 올라 이때도 특혜 논란이 있었다"고 소개했다.

경실련은 "수백억 원대 횡령과 배임 혐의라는 중대한 범죄를 저지르고 경제 상황을 이유로 가석방이 된다면 어떤 범죄 행위를 저질러야 가석방이 불허될 수 있다는 말인지 도저히 이해할 수 없다"고 지적했다.

경실련은 "청와대는 가석방이 법무부가 정한 규정과 절차에 따라 진행하는 것이기 때문에 언급할 사안은 아니라며 책임을 법무부와 가석방심사위원회에 떠넘기고 있다"며 "참으로 무책임한 행태가 아닐 수 없다"고 주장했다.

그러면서 "재벌 총수들에 대한 대통령의 사면권 제한은 국정농단을 딛고 출범한 문재인 정부의 국민과의 약속"이라고 꼬집었다.

