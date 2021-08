삼성카드 "삼성닷컴에서 '갤럭시 Z폴드·플립 3' 사전예약하고 11% 할인 받으세요"

'디지털프라자 베네핏 삼성카드'로 행사 상품 결제 시 2% 할인

전월실적에 따라 3% 할인 최대 3만원 제공

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 34,100 전일대비 150 등락률 -0.44% 거래량 54,240 전일가 34,250 2021.08.17 10:26 장중(20분지연) 관련기사 "비스포크 큐커 5만원에"…삼성카드, '간편식 정기쇼핑 약정서비스' 출시2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향삼성카드, 2분기 영업익 1948억원…전년比 32%↑ close 가 삼성닷컴과 함께 '갤럭시 Z 폴드 3 5G'와 '갤럭시 Z 플립 3 5G'의 출시를 기념해 사전 예약 고객 대상 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

삼성카드는 오는 23일까지 삼성닷컴에서 '갤럭시 Z 폴드 3 5G'와 '갤럭시 Z 플립 3 5G'를 사전 예약하고 삼성카드로 구매한 고객에게 11% 결제일 할인과 2~6개월, 24개월 무이자할부 혜택을 제공한다.

또 '디지털프라자 베네핏 삼성카드'로 행사 제품을 결제하면 추가로 2% 결제일 할인을 최대 2만원까지 제공하고, 전월 실적에따라 삼성닷컴 결제 건에 대해 3% 결제일 할인을 최대 3만원까지 받을 수 있다.

이외에도 직전 6개월간 삼성카드 미이용 고객이 '디지털프라자 베네핏 삼성카드'로 행사 제품을 결제하면 5% 추가 캐시백을 최대 5만원까지 받을 수 있다. 상기 혜택들은 모두 중복으로 적용된다.

'갤럭시 Z 폴드 3 5G'와 '갤럭시 Z 플립 3 5G' 사전 예약 고객의 삼성카드 구매 혜택 관련 자세한 내용은 삼성카드와 삼성닷컴 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr