웰컴저축은행, 업계 최초 '환경경영시스템' 구축…"ESG 경영 박차"

[아시아경제 송승섭 기자]웰컴저축은행은 저축은행 최초로 환경경영시스템을 구축·인증했다고 17일 밝혔다.

환경경영시스템은 제품이나 서비스가 환경에 미치는 영향을 조사하고 부정적인 환경방침과 목표를 정리해 조직의 모든 구성원이 이를 달성하기 위해 갖추는 프로세스다. 환경경영인증 규격 중 가장 공신력 있는 제도로 한국생산성본부인증원이 담당한다. 국내 금융권에서는 시중은행을 포함해 총 13곳이 인증을 받았다.

웰컴저축은행은 이번 인증을 위해 환경 경영 규정과 경영지침을 내부규정으로 제정했다. 이를 토대로 업계 ESG(환경·사회·지배구조)를 주도적으로 수행할 계획이다.

우선 환경경영목표를 세우고 2025년까지 차례로 추진한다. 친환경 금융시장 접근성은 확대될 전망이다. ESG를 고려한 녹색 금융상품은 현재보다 10% 이상 개발·확대 공급할 계획이다. 여신심사 시 기업의 환경경영 정도를 반영할 수 있는 심사체계도 마련한다.

또 현재 활용 중인 업무용 자동차의 20% 이상을 전기차로 대체한다. 사무실 내 에너지 자원사용량 역시 지속적인 저감 활동을 통해 현행 대비 약 73메가와트(MWh) 이상 줄인다.

임현식 웰컴저축은행 경영지원본부장은 “저축은행 중 가장 먼저 환경경영시스템을 도입해 매뉴얼화 된 방침을 근거로 친환경 경영을 이어갈 계획”이라고 강조했다.

