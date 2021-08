디즈니플러스 한국 진출 계획 본격화!! OTT관련株 수혜 전망!!

글로벌 콘텐츠사 월트디즈니의 OTT서비스인 디즈니플러스가 11월 중순 한국에 진출할 계획을 밝히면서 국내 OTT업체들과 본격 경쟁을 펼칠 전망이다.

디즈니플러스는 LG유플러스와 제휴가 유력할 것으로 점쳐진다. LG유플러스는 2분기 디즈니플러스와 공급 계약 협상을 진행 중이라고 밝힌 바 있다.

한편 디즈니플러스의 국내 진출로 넷플릭스, 왓챠, 웨이브, 티빙 등 국내 OTT업체와의 경쟁구도 변화에 관심이 집중되고 있다.

