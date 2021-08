'배틀그라운드 모바일 인도' 누적 다운로드 5000만 돌파

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤은 ‘배틀그라운드 모바일 인도(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA)’가 출시 44일 만에 누적 다운로드 5000만을 돌파했다고 17일 밝혔다.

크래프톤은 지난달 2일 인도 지역에서 '배틀그라운드 모바일 인도'를 출시, 일주일 만에 누적 이용자수 3400만명, 일일 최대 이용자수 1600만명을 기록하며 초반부터 흥행몰이에 성공했다.

크래프톤은 현재 인도 이용자들만을 위한 인도 중심 콘텐츠를 제공하고, ‘배틀그라운드 모바일 인도 시리즈 2021’ 개최 등 이스포츠 환경을 조성하면서 안정적으로 게임을 운영 중이다. 특히 ‘배틀그라운드 모바일 인도 시리즈 2021’는 54만명이 넘는 참가자가 신청했다.

‘배틀그라운드 모바일 인도’는 5000만 다운로드 달성을 기념해 스킨을 포함한 다양한 보상 이벤트를 진행한다. 아울러 8월 15일 인도의 독립 기념일을 맞이해 소셜미디어 채널과 인게임에서 인도만을 위한 이벤트도 진행중이다.

