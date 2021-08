오비맥주, 미국 캔 칵테일 브랜드 '컷워터' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 미국 캔 칵테일 브랜드 ‘컷워터(Cutwater)’가 국내에 상륙했다.

오비맥주는 캔 칵테일 ‘컷워터’ 4종을 국내에 선보인다고 17일 밝혔다. ‘컷워터’는 미국 캘리포니아 샌디에이고에 위치한 증류주 제조사 ‘컷워터 스피리츠(Cutwater Spirits)’가 생산하는 캔 칵테일 브랜드다. 다양한 맛과 향의 칵테일을 캔 제품으로 즐길 수 있어 바가 아닌 곳에서도 칵테일을 편리하게 음용하고 싶은 소비자들에게 제격이다.

‘컷워터’는 세계적 권위의 증류주 품평회 중 하나인 ‘샌프란시스코 국제주류품평회(SWSC) 2021’에서 최다 부문 수상 브랜드에 선정되는 등 다양한 국제 품평회에서 우수한 품질을 인정받았다.

오비맥주가 국내에 선보이는 ‘컷워터’ 제품은 ‘티키 럼 마이타이’, ‘라임 데킬라 마가리타’, ‘보드카 소다 자몽’, ‘보드카 소다 라임’ 등 4가지다. ‘티키 럼 마이타이’는 코코넛과 파인애플의 향이 럼과 부드럽게 어우러져 풍미를 구현하는 것이 특징이다. 데킬라 특유의 향이 상큼한 레몬과 만나 기분 좋은 풍미를 선사하는 ‘라임 데킬라 마가리타’는 얼음을 넣으면 한층 더 부드럽게 즐길 수 있다. 럼과 데킬라 제품의 알코올 도수는 12.5도, 보드카 소다 2종은 모두 5도다. ‘컷워터’ 4종은 전국 대형마트와 와인앤모어에서 만나볼 수 있다.

한편, 오비맥주는 ‘컷워터’ 출시를 기념해 서울 성수동에서 브랜드 팝업스토어를 오는 29일까지 운영한다. 도심 속에서 즐기는 여행지에서의 설렘을 주제로 마련된 팝업스토어에서는 방문객들을 위한 다양한 현장 이벤트와 캔 칵테일 시음 기회를 제공한다.

