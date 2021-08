서울 시민 '거리 모니터링단' 발굴, 보행 불편사항 1.7만건 정비 완료

476명 시민봉사 ‘거리 모니터링단’ 올 상반기 불편사항 발굴

보도블록 파손, 장애물 적치 등 불편사항 98.7% 개선

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 시민 참여 봉사단인 '거리 모니터링단'이 불편사항을 신고하고 개선점을 건의한 1만 7000여건에 대한 정비를 완료했다고 17일 밝혔다. 모니터링단은 불법 광고물, 소음 등 일상 속 다양한 불편사항도 신고해 생활 편의에도 기여하고 있다. 10대~60대 이상까지 다양한 연령의 시민 476명이 서울 전역에서 활동하고 있다.

서울시에 따르면 시는 모니터링단이 올해 상반기에 발굴한 보행 불편사항 1만 7977건 중 98.7%(1만 7737건)에 대한 정비를 마쳤다. 보도블록 파손, 물고임, 보행 장애물 적치, 상습적인 불법 주·정차 등 통행을 불편하게 한 요인을 정비해 보행 환경을 개선했다.

서울시는 ‘스마트 불편신고’ 모바일 앱과 120다산콜센터를 통해서도 보행 불편사항을 신고 받고 있다. 올해 상반기, 스마트 불편신고 앱을 통해서도 총 6302건의 보행불편이 신고 됐다. 모니터링단과 모바일 앱을 통한 시민 신고 건수를 합산하면 총 2만 4279건에 달한다.

모니터링단이 올해 상반기에 신고한 건수 중 가장 많았던 것은 가로정비(1905건)(10.5%)였다. 이어 보도블록(1498건), 도로 시설물(398건), 공원녹지(302건), 도로포장(252건), 치수방재(244건), 공사장 불편(13건) 순이었다.

서울시는 앞으로도 신속하게 시민 의견을 수렴해 보행 환경을 개선한다. 특히 동절기에는 한파로 인한 결빙, 파손 등이 발생할 것으로 예상되는 만큼 시민 모니터링단의 신고를 적극 활용해 안전 관리에 만전을 기한다는 계획이다.

이혜경 서울시 보행친화기획관은 “장애인과 교통약자 등 시민 누구나 안전하게 걸을 수 있는 보행 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”며 “시민들의 신고가 즉각적인 환경 개선과 정비에 큰 도움이 되는 만큼 많은 참여와 관심 부탁드린다”고 말했다.

