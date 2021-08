안동시, 양돈농가 아프리카돼지열병(ASF) 차단방역 '안간힘'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시는 지난 8일 강원도 고성군 양돈농가에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF) 유입을 차단하기 위해 8대 방역시설을 조기에 설치하는 등 방역에 만전을 기하고 있다고 16일 밝혔다.

이번 ASF발생은 지난 5월 강원도 영월군 양돈농가에서 발생한 이후 3개월 만에 고성군에서 발생한 사례로, 야생멧돼지 발생과 달리 ASF바이러스의 농가유입에 더욱더 촉각을 곤두세워야 하는 상황이다.

이번 ASF 발생에 따라 지난 9일 오후 2시에 계획돼 있던 '양돈농가 축산차량통제 및 8대 방역시설 설치 교육'을 전면 취소했다.

8대 방역시설은 ▲농장별 축산차량통제조치 강화 ▲내·외부 울타리 ▲입출하대 ▲방역실 ▲전실 ▲물품반입시설 ▲방조·방충망 ▲축산폐기물보관시설 등을 일컫는다.

안동시는 상반기에 1억8000만 원(보조 60%)을 지원, 울타리 등 기본 방역시설을 강화하는 한편 2차례에 걸쳐 생석회 2000포, 각종 소독약품 4000kg과 방역복 900벌을 배부했다.

또한 1회 추가경정예산에서 6000만 원(보조 50%)을 확보, 차량통제시설과 전실 등 중점 방역시설 설치를 지원하고 있다. 이번 2회 추가경정예산을 통해서는 국비 1억5000만 원을 추가 확보함으로써 8대 방역시설 확충을 위해 노력하고 있다.

김석윤 안동시 축산진흥과장은 "내 농장 코앞까지 바이러스가 왔다는 위기의식을 가지고 농장별 8대 방역시설 조기 설치에 노력해 달라"며 "무엇보다 중요한 것은 농장주의 방역에 대한 주인의식"이라고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr