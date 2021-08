카카오, 싱가포르에 블록체인 자회사 '크러스트' 설립

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 블록체인 사업의 글로벌 확장에 나선다.

16일 카카오에 따르면 최근 싱가포르에 자회사 '크러스트(Krust)'를 설립했다. '클레이튼 재단'과 함께 카카오의 블록체인 플랫폼 '클레이튼' 생태계를 확장하는 역할을 맡는다.

크러스트 대표는 송지호 카카오 공동체성장센터장이 맡는다. 송 대표는 카카오 창업 원년 멤버로 김범수 이사회 의장의 최측근으로 꼽힌다. 카카오 창업 멤버인 강준열 전 카카오 최고서비스책임자(CSO)와 신정환 전 총괄부사장도 함께 한다.

크러스트는 블록체인 관련 기업들을 육성하고 투자하는 역할 등을 담당할 것으로 알려졌다.

카카오는 클레이튼 생태계 확장에 본격적으로 돌입했다. 국내·외 거버넌스 카운슬(기술·사업 등 주요 의사 결정에 참여하는 협의체) 기업 32곳을 확보하고 각사의 사업 영역에서 블록체인을 활용한 사업을 추진 중이다.

올해 하반기부터 클레이튼 생태계의 글로벌 확장을 위해 3억 달러 규모의 '클레이튼 성장 펀드(KGF)'로 스타트업·개발자 등에 투자할 예정이다. 클레이튼 생태계에 기여하는 공공 인프라와 서비스를 지원하는 '클레이튼 개선 준비금(KIR)'도 마련했다.

