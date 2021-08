한남동 사는 박나래, 주소지는 강남?…"무지에 의한 실수" 위장전입 의혹에 해명

[아시아경제 강주희 기자] 방송인 박나래가 위장 전입 의혹에 대해 "무지해서 생긴 일"이라고 해명에 나섰다.

15일 한 매체는 박나래가 현재 서울 용산구 한남동 유엔빌리지에 거주하고 있지만, 주민등록상 주소지는 서울 강남구 자곡동으로 되어 있다며 위장전입이 아니냐는 의혹을 제기했다.

이 매체는 박나래가 지난달 경매를 통해 서울 이태원 단독 주택을 낙찰받으면서 법원에 제출한 서류상 주소지에 자곡동 오피스텔이 기재돼 있었다고 보도했다.

위장전입은 거주지를 실제로 옮기지 않고 주민등록법상 주소만 바꾸는 것을 말한다. 현행 주민등록법은 위장전입이 드러났을 경우 3년 이하 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

이에 대해 박나래의 소속사 JDB엔터테인먼트는 "자곡동 집은 박나래 씨가 작업을 하고 생활하는 공간이다. 독립적인 공간이 필요해 마련한 것"이라며 "편의상 유엔빌리지와 자곡동 집을 오가며 생활해왔는데 문제가 될 소지가 있다는 건 몰랐다. 현재는 정정 신고를 한 상태"라고 해명했다.

이어 "(위장전입이) 전혀 문제가 될 거라 생각하지 못 했다. 무지했다"라며 "주소 이전을 통해 이익을 얻으려고 했던 건 아니었다. 주소 이전에 관한 법적인 문제가 있다면 책임지겠다"고 밝혔다.

박나래는 지난 2018년부터 현재까지 4년간 한남동 유엔빌리지에서 거주하고 있는 것으로 알려졌다. MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 통해 현재 살고 있는 고급 빌라를 공개하기도 했다. 최근에는 서울 용산구 이태원동에 위치한 55억원 상당의 단독주택을 낙찰받아 화제를 모았다.

