한국생명과학회, 30주년 기념 국제학술대회 동의대서 온라인 개최

생화학·분자생물학, 생리활성물질, 식품과학·미생물학, 바이오의학 분야 연구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국생명과학회 제63회 정기총회 및 국제학술대회가 지난 12일부터 13일까지 동의대에서 온라인 중계로 개최됐다.

학회 30주년을 기념해 개최된 이 날 행사는 한국생명과학회가 주최하고, 동의대 임상병리학과와 부산대 생명산업융합연구원, 부산대 장수·해양바이오 혁신인력 양성 교육단, 부산대 GRAND 융합의과학 교육연구단이 주관했다.

‘생명과학에서 오랜 경험의 개념과 신기술의 만남(Old Concept Meets New Technology in Life Science)’을 주제로 진행된 이번 학술대회에서는 바이러스의 분자유전학적 분석과 제어기술 개발, 신경 세포, 생리활성화 물질 등 다양한 생명과학 분야에 대한 주제 발표와 토론이 이어졌다.

한국생명과학회 정경태 회장은 이날 “생명과학의 연구는 바이오산업, 헬스케어와 맞춤형 의료와 같은 보건의료 산업과 밀접하게 연결돼 있으며, Covid-19 팬데믹을 통해 국가를 지탱하는 핵심적인 요인이라는 것이 증명됐다. 학회 회원의 적극적인 참여를 통해 생명과학 분야 발전을 주도하고, 국가의 미래 산업을 이끌자”고 말했다.

한국생명과학회는 1991년 8월에 창립돼 올해 30주년을 맞는다. 생화학과 분자생물학 분야, 생리활성물질 분야, 식품과학과 미생물학 분야, 바이오의학 분야의 4개 학술분과가 주축이 돼 운영되고 있다. 학술지 ‘Journal of Life Science’를 매월 발간하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr