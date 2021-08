식약처, 유해물질 나온 수출용 농심·팔도 라면 조사

농심 '수출모듬해물탕면', 팔도 '라볶이 미주용'

전량 수출돼 국내에는 유통·판매되지 않아

[아시아경제 임혜선 기자] 식품의약품안전처는 13일 유럽으로 수출한 농심과 팔도 라면에서 유해물질인 2-클로로에탄올(2-CE)이 검출됐다는 유럽연합(EU) 조사 결과에 따라 해당 제조업체에 대한 현장 조사를 실시했으며 관련제품에 대한 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

유해물질이 검출된 라면은 농심 부산공장에서 제조한 '수출모듬해물탕면'과 팔도 이천공장에서 만들어진 '라볶이 미주용' 등이다. 두 제품은 모두 수출용으로 생산된 후 전량 수출돼 국내에는 유통·판매되지 않았다.

2-클로로에탄올은 살균·소독용으로 사용된 에틸렌옥사이드(EO)의 반응산물이다. 국제적으로 에틸렌옥사이드는 인체 발임물질이 있으나, 2-클로로에탄올은 에틸렌옥사이드와 달리 발암성이 없다.

식약처에 따르면 유럽연합 조사 결과 농심에서 독일로 수출한 ‘수출 모듬해물탕면’의 ‘야채믹스’와 ‘면’에서 2-클로로에탄올가 검출됐다.팔도에서 독일로 수출한 ‘라볶이 미주용‘의 ’향신료 분말‘에서도 2-클로로에탄올이 검출됐다.

식약처의 현장조사 결과, 두 제품의 제조업소에서는 공정 과정에서 에틸렌옥사이드를 사용하지 않는 것으로 확인됐다. 농심 제품의 경우 수출용 원재료인 밀가루, 수출용 야채믹스, 수출용 분말스프와 내수용 완제품(모듬해물탕면)을 현장에서 수거해 2-클로로에탄올 검사를 진행하고 있다. 팔도 제품은 업체 보관중인 수출용 완제품(라볶이 미주용)과 내수용 완제품(라볶이)을 현장에서 수거해 2-클로로에탄올 검사를 진행 중이다.

해당 제조업소의 수출용과 내수용 제조공정은 동일하나, 면과 분말스프, 야채믹스(액상스프)의 일부 원재료 구성은 수출용과 내수용에 일부 차이가 있었다. 농심 모듬해물탕면 분말스프는 수출용은 농심 부산공장, 내수용은 안성공장에서 각각 제조했다. 팔도 라볶이는 수출용과 내수용 모두 이천공장에서 제조했다.

식약처는 "검사 결과가 나오는 대로 신속하게 공개할 예정"이라며 "해외 정보에 대한 지속적인 모니터링을 통해 안전한 식품이 국내에 유통될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

