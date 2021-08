경북 상주시, 16일부터 거리두기 1단계 → 3단계 격상 … 최근 일주일간 12명 확진

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 상주시(시장 강영석)는 최근 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 고려, 16일부터 22일까지 사회적 거리두기를 현행 1단계에서 3단계로 격상한다고 13일 밝혔다.

상주시의 통계자료에 따르면, 지난 6일부터 13일까지 일주일간 확진자가 12명 발생하는 등 코로나19 확산세가 이어지고 있다.

이번 거리두기 3단계 격상에 따라 50인 이상의 행사·집회 금지, 유흥시설 및 노래연습장 등의 오후 10시 이후 영업 금지와 함께 식당과 카페는 오후 10시 이후 포장과 배달을 통한 영업만 허용된다. 종전 5인 이상 사적 모임 제한은 계속 유지된다.

강영석 시장은 "최근 발생한 확진자의 대다수가 타 지역의 친지나 지인을 통한 감염인 만큼 시민들께서는 타 지역 방문을 자제하고 개인 방역수칙을 철저하게 준수하는 등 코로나19 확산 방지에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

