◇대구시

<승진>

▷2급△시민안전실장 김철섭

▷3급△미래공간개발본부장 김충한

▷4급△통합신공항건설본부 종전부지개발과장 권영칠

<전보>

▷4급△상수도사업본부장 직무대리 김정섭△대변인 조경선△인사혁신과장 이재홍▷5급△버스운영과장 이재성

