포항시, 10월 철길 상생숲길 준공 … 우현동~연일읍 9.3㎞ 구간

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시의 철길숲 상생숲길 조성공사<사진> 올해 10월 준공을 목표로 순조롭게 진행 중이다. 현재 전체 공정률은 80%에 이른다.

13일 포항시에 따르면 상생숲길 조성공사는 그동안 시민들의 사랑을 받아온 그린웨이(GreenWay) 핵심 사업인 철길숲을 연일읍 유강까지 연결해 확장하는 사업이다.

기존 포항 철길숲은 북구 우현동 유성여고부터 남구 효곡동 효자교회까지 이어져 있다. 여기에서 연일읍 유강코아루 4차 까지 2.7㎞ 이어져 포항철길숲이 총 9.3㎞에 이르게 돼, 더 많은 시민들이 도심 속 도시숲을 이용할 수 있도록 될 것으로 보인다.

이를 위해 그동안 소나무, 가시나무 외 42종의 수목이 다층 식재됐다. 배수관로, 편의시설물 설치, 바닥데크 설치, 산책로 마사토 포장, 잔디 식재사업이 진행되고 있다.

포항시 관계자는 "철길숲 상생숲길이 인근 주민들의 쉼터를 넘어 산책과 운동을 하며, 커뮤니티 활동까지 이루어지는 복합문화공간으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr