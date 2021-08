코로나19, 오후 9시까지 전국 확진자 1750명…전날 대비 101명 '↓'

[아시아경제 유현석 기자] 코로나19가 지속해서 확산하면서 13일에도 전국에서 확진자가 속출했다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1750명으로 집계됐다.

전날 같은 시간에 집계된 1851명보다 101명 적다. 하지만 지난주 금요일(8월6일)의 오후 9시 집계치 1641명에 비해서는 109명 많다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1108명(63.3%), 비수도권이 642명(36.7%)이다.

시도별로는 경기 530명, 서울 502명, 부산 130명, 경남 94명, 인천 76명, 대구 65명, 충남 56명, 제주 55명, 경북 54명, 충북 38명, 대전 34명, 강원 32명, 전남 25명, 울산 23명, 전북 19명, 광주 17명이다. 전국 17개 시도 가운데 아직 세종에서는 확진자가 나오지 않았다.

전날에는 오후 9시 이후 139명 늘어 최종 1990명으로 마감됐다. 하루 확진자는 지난달 7일(1212명)부터 38일 연속 네 자릿수를 이어갔다. 14일로 39일째가 된다.

지난 7일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자만 보면 일별로 1823명→1728명→1492명→1537명→2222명(2223명에서 정정)→1987명→1990명을 기록하는 등 최소 1400명 이상 나왔다.

1주간 하루 평균 약 1826명꼴로 확진자가 나온 가운데 일평균 지역발생은 약 1766명에 달했다.

주요 신규 집단감염 사례를 보면 서울 중랑구의 한 교육시설과 관련해 지난 9일 이후 종사자, 가족 등 총 14명이 양성 판정을 받았다. 종로구의 한 실내체육시설에서는 종사자, 이용자 등을 중심으로 17명이 확진됐다.

경기 지역에서는 파주시 반도체 제조업과 관련해 누적 30명이 양성 판정을 받았으며 또 고양시 목욕탕 13명, 남양주시 영어학원 15명, 화성시 다방 13명 등 곳곳에서 새로운 집단감염이 발생했다.

또 비수도권에서는 충남 논산시 농촌작업장 14명, 충남 아산시 지인모임 36명, 충북 영동군 고등학생 지인모임 12명 등의 감염 사례가 확인됐다. 이와 함께 전남 진도군 카페 관련 확진자는 39명으로 늘었고, 대구 달서구의 한 종교시설과 관련해서는 교인, 가족 등 9명이 확진돼 현재 역학조사가 진행 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr