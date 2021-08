中 후베이성, 500㎜ 폭우에 물난리… 25명 사망·실종

[아시아경제 이춘희 기자] 중국 후베이성 일대에 12시간 동안 500㎜가 넘는 폭우가 쏟아지며 25명이 사망 또는 실종됐다.

13일 현지 언론에 따르면 후베이성 쑤이저우시 쑤이현 류린진에는 11일 오후 9시부터 12시간 동안 강수량 503㎜에 달하는 비가 내렸다. 특히 12일 오전 4~7시(현지시간)사이 4시간 동안에만 373.4㎜의 폭우가 집중됐다.

폭우로 류린진에서만 21명이 숨지고 4명이 실종됐다. 가옥과 점포 2700여채가 훼손되면서 수해를 입은 이들은 8000명에 달하는 것으로 추산된다. 특히 류린진이 3면이 산으로 둘러싸인 자리에 지형에 위치해 있어 피해가 커진 것으로 보인다.

현지 언론에 따르면 후베이성에서 11~12일 동안 쑤이저우 외에도 우한, 샹양, 샤오간 등에서도 폭우가 내리면서 사상자가 발생한 것으로 알려졌다. 당국은 11일부터 12일 오후 4시까지 후베이성 내 7개시 22개현에서 이재민 38만여명이 발생하고 1만1000명이 긴급대피했다고 발표했다.

한편 양쯔강 중하류 지역에는 13~14일에도 많은 비가 내릴 것으로 예보됐다. 특히 안후이·후난·저장·구이저우·윈난 등에는 13일 오전 8시부터 14일 오전 8시까지 누적 강수량 최대 200㎜의 폭우가 내릴 것으로 예상됐다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr