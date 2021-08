코로나19, 오후 9시까지 서울 확진자 502명…전날 대비 22명 '↓'

[아시아경제 유현석 기자] 서울시는 13일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 코로나19 확진자가 502명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대로 비교해 전날(12일) 524명보다 22명 적다. 지난주 금요일(6일) 495명보다는 7명 많다. 하루 전체 확진자 수는 12일 524명, 6일 503명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 13일 637명으로 치솟았다가 지난달 말부터 이달 초까지 300∼400명대로 주춤했다. 하지만 이달 10일 660명으로 또 역대 최다 기록을 세웠다. 이어 11일 526명, 12일 524명 발생했다.

13일에도 오후 9시까지 이미 500명을 넘어서면서 하루 전체 확진자 수가 나흘째 500명대를 지속할 공산이 커졌다.

이 시각 기준 서울의 누적 확진자는 7만857명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수는 다음 날인 14일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr