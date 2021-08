中 당국 "자국 내 생산된 스마트카 주행 데이터, 中 내에 저장돼야"

지난 4월 중국 상하이 모터쇼 현장에 전시된 자율주행 승용차 '아크폭스 αS HI'. 베이징차신에너지가 개발한 전기차 아크폭스αS에 통신장비업체 화웨이가 개발한 자율주행 시스템을 결합한 모델이다. [이미지출처=AFP연합뉴스]

[아시아경제 이춘희 기자] 중국 정부가 자국 내에서 운행되는 스마트카를 통해 수집되는 정보의 해외 반출을 제한했다.

13일 현지 언론에 따르면 중국 공업정보화부는 전날 이 같은 내용이 담긴 '스마트카 생산 기업 및 제품에 대한 허가관리 강화 의견'을 발표했다. 여기에는 중국 내에서 운영 중에 수집·생산된 개인정보와 중요 데이터는 관련 규정에 따라 중국 내에 저장돼야 하고, 해외에 데이터를 제공하기 위해서는 안전 평가를 통과해야 한다는 내용이 담겼다.

이에 더해 스마트카 생산 기업의 책임을 강조하고 인터넷 및 데이터 보안 관리 강화, 소프트웨어 온라인 업그레이드 규범화, 상품관리 강화 등의 내용이 포함됐다.

이러한 조치는 최근 중국 정부가 연이어 자국 민영 테크기업들에 대한 규제를 강화하고, 데이터 보안을 강조하는 상황에서 나왔다. 앞서 중국 정부는 '중국판 우버'로 불리는 디디추싱의 미국 증시 상장 후 데이터 보안 위험 등을 이유로 디디추싱에 대한 조사에 나섰다.

이러한 스마트카 규제는 외형적으로는 업계 전반에 적용되지만, 중국 스마트카 시장에서 상당한 점유율을 나타내고 있는 미국 테슬라를 겨냥했다는 평가도 나온다. 테슬라는 지난 5월 "중국 내에서 판매되는 모든 차량에서 생성된 데이터는 현지에서 저장될 것"이라면서 중국에 데이터센터를 설립하겠다고 밝힌 바 있다.

