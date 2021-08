담양군, 19세 이상 900여 명 대상 ‘지역사회건강조사’ 실시

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 오는 16일부터 10월 31일까지 담양군의 건강통계 산출을 위한 ‘2021년 지역사회건강조사’를 실시한다고 13일 밝혔다.

지역사회 건강조사는 담양군의 건강통계를 생산, 지역 실정에 맞는 보건사업을 수행하기 위해 2008년부터 진행하고 있다.

올해는 ▲흡연, 음주, 신체활동 등 건강행태 ▲고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병과 관리 수준 ▲삶의 질 등 18개 영역 163개 문항을 조사할 계획이다.

올해 조사는 표본 가구 가구원 중 만 19세 성인 900여 명을 대상으로 진행하며, 조사원 4명이 표본 가구에 직접 방문해 1:1 면접 조사를 한다. 조사를 완료한 주민에게는 소정의 상품권을 증정할 예정이다.

지속되는 코로나19 환경에서 안전한 조사 수행을 위해 조사원들의 코로나19 백신 예방접종을 완료했으며, 매일 발열 여부 등의 건강 상태를 확인해 증상이 나타나는 조사원은 조사에서 배제하는 등 방역 수칙을 엄격히 준수한 가운데 진행할 방침이다.

군 관계자는 “지역사회건강조사를 통한 객관적인 조사와 과학적인 통계 분석은 올바른 시책 수립과 효과적인 보건사업 추진을 위한 출발점이 될 수 있다”며 “코로나19라는 대면이 부담스러운 상황이지만 지역사회건강조사에 적극적인 참여와 협조 바란다”고 말했다.

