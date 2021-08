황교익 '경기관광공사 사장 내정' 보은인사 논란…취소 청원글도 등장

이낙연 측 "무자격자에 대한 채용비리성 보은인사"

[아시아경제 나예은 기자] 맛 칼럼니스트 황교익(59) 씨가 경기관광공사 사장에 내정되자 온라인은 물론 정치권에서도 여야를 가리지 않고 '보은 인사'라는 비판이 이어지고 있다.

앞서 경기관광공사는 전임자의 사임으로 공석인 사장직을 두고 지난달 19일부터 2주간 공개 모집을 진행했다. 해당 공모에는 8명이 지원해 4명이 면접심사를 봤고, 이 중 3명이 면접에 합격해 임명권자인 이재명 경기도지사가 황씨를 최종 후보로 지명했다.

황씨의 내정 사실이 알려지자 일각에서는 관광 분야 전문성이 부족하다는 지적과 함께 이 지사의 '형수 욕설 논란'과 관련해 이 지사를 두둔하는 발언을 한 덕에 '보은성 인사'라는 주장도 나오고 있다.

황씨는 농민신문 기자와 중앙대 신문방송학과 출신으로 '수요미식회', '알쓸신잡' 등 인기 예능 프로그램 등에 출연해 유명세를 얻었다.

이 지사와 대학 동문인 그는 최근 CBS 라디오 방송에서 과거 이 지사의 '형수 욕설' 논란에 대해 "이해한다"는 취지로 발언한 바 있다. 지난달에는 황씨가 운영하는 유튜브 채널 '황교익TV'에 이 지사가 직접 출연했다.

이를 두고 이낙연 전 더불어민주당 대표 캠프의 김효은 대변인은 이날(13일) '황교익 경기관광공사 사장 내정자, 또 하나의 캠프를 차리려는가'라는 제목의 논평을 냈다.

김 대변인은 "사장 자격 조건인 '관광 마케팅·개발의 전문성과 경영자로서의 자질과 품성'을 찾아볼 수 없다"며 "황씨는 정치적으로도 이 지사에 대한 옹호 행보를 해왔다"고 말했다.

이어 "이미 경기도는 이 지사의 도청캠프, 채용 비리의 온상이라는 따가운 눈초리를 받고 있다"며 "무자격자에 대한 채용 비리성 보은인사, 이제라도 그만해야 한다. 경기도청에 이어 경기도 공공기관이 '도청캠프 분점'이라는 합리적 의심을 지울 수 없기 때문"이라고 목소리를 높였다.

국민의힘 대권주자 최재형 전 감사원장 캠프 측 박대출 의원도 "형수 욕설이 경기도 관광상품인가"라며 "형수 욕설을 편들어주는 인사에게 자리를 나눠주는 보은 인사를 하려고 경기지사 사퇴를 거부한 것인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

한편 이날(13일) 경기도민 청원게시판에는 '황교익 씨의 경기관광공사 사장 내정을 취소하시기 바랍니다'라는 청원이 올라왔다.

청원인은 황씨를 둘러싼 여러 논란을 거론하면서 "(황씨) 내정은 낙하산인사, 측근 챙겨주기 외에 다를 것이라고 볼 수 없는 것이다. 이재명 경기도지사는 최순실 사건에서 측근 챙겨주기에 대한 신랄한 비판을 한 전적이 있음에도 이런 행동을 하여 도민들 그리고 성실히 직무를 수행하고 있는 관광공사 임직원분들을 실망시키고 있다"고 주장했다.

그는 "(황씨가 임명되면) 경기도 관광사업의 왜곡과 세금 낭비가 일어날 것임은 누구나 예측할 수 있다. 납세자의 한 명인 경기도민으로서 황씨의 임명이 매우 부적절한 것임을 주장한다"고 덧붙였다.

해당 청원은 한 달 동안 5만명 이상의 도민 동의를 받으면 도지사실 또는 도청의 관련 실·국장이 답변해야 한다.

한편 경기관광공사 등에 따르면 경기도의회는 이달 30일 황 내정자에 대한 정책 능력 위주의 인사청문회를 진행할 예정이다. 도의회의 인사청문 결과보고서가 채택되면 이 지사는 내달 초 황씨를 3년 임기의 사장에 임명하게 된다.

