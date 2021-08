경남 의령군, 기후변화 대비 아열대 작물 집중 육성

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자]경남 의령군은 새로운 소득작물 발굴을 위해 그린파파야, 아스파라거스 등 아열대 작물을 집중 육성한다고 13일 밝혔다.

군은 아열대 작물 집중육성을 위해 기후변화 대응 아열대 작물 보급, 소비자 구매 기호에 맞는 아열대 과수 보급, 기후변화에 따른 주산 작물의 품종 다변화 등 3대 전략을 마련했다.

이를 위해 향후 5년간 총 33억원을 집중적으로 투자한다.

우선 애플망고, 올리브 등 20종의 다양한 작물을 실증재배하며 아열대 작목 재배기술 개발과 상품화에 박차를 가한다.

올해는 샤인머스캣 포도, 중·소과종 수박, 아스파라거스 등 소비자 구매 기호에 맞는 아열대 작목보급에 힘쓰고 있다.

아열대 작물 재배 수요가 지속해서 증가하는 추세에 발맞춰 내년부터 기후변화 대응 아열대 채소와 과수 보급에 힘쓴다.

이밖에 새로운 품종 도입, 고온 예방 기술투입, 돌발 병해충 방제 등 아열대 작물 육성에 집중할 방침이다.

군은 소규모 농가의 열악한 생산기반으로 인한 대내외 경쟁력 확보 한계성을 극복하기 위해 소포장 출하 지원, 온라인 판매 등 판로개척을 위한 마케팅 지원도 도울 예정이다.

군 관계자는 "아열대 작물 육성은 의령 농업 전반에 변화를 가져올 핵심 사업 전략"이라며 "사업비 지원, 현장 기술 지도 등 재배 면적 확대를 위한 방안 마련도 구상하고 있다"고 말했다.

