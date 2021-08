경남 하루 새 96명 확진 … 창원·김해·함안 거리두기 4단계 연장(종합)

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 13일 오후 5시 기준, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 96명 발생했다고 밝혔다.

지역별로 창원 37명, 김해 30명, 거제 8명, 진주 6명, 양산·함안 각 4명, 통영·밀양·창녕 각 2명, 남해 1명이다.

우즈베키스탄에서 입국한 외국인인 거제 확진자 1명을 제외하면 모두 지역감염이다. 전체 확진자 중 60명은 가족과 지인, 직장동료 등 기존 도내 확진자와 접촉해 감염됐다.

창원 37명 가운데 23명은 도내 확진자의 가족·지인·동선 접촉자다. 김해도 30명 가운데 18명은 도내 확진자의 가족·지인·직장동료이다.

창원 확진자 2명과 김해 확진자 3명, 양산 확진자 1명, 밀양 확진자 1명은 각각 수도권·부산·강원 확진자와 접촉했다. 나머지 28명은 감염경로를 조사 중이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 8598명(입원 1270명, 퇴원 7308명, 사망 20명)으로 늘었다.

창원시와 김해시 방역 당국은 확진자가 계속 증가하자 오는 16일까지였던 사회적 거리두기 4단계를 17일부터 29일까지 연장하기로 했다. 함안군 방역 당국도 4단계 조처 연장을 검토 중이다.

권양근 경남도 복지보건국장은 “휴가철 장거리 이동과 만남보다는 슬기롭게 집에 머무는 잠시 멈춘 캠페인에 동참해 달라”며 “델타 변이는 초기에 많은 수의 환자를 집단으로 감염시키는 특성이 크기 때문에 휴가를 다녀온 뒤 조금이라도 이상이 있다면 진단검사를 반드시 받아 달라”고 당부했다.

그러면서 “특히 광복절 연휴인 이번 주말에 전국 곳곳에서 열리는 집회 참가를 자제해달라”며 “방역수칙 위반에 해당하는 집회를 강행하거나 참가 시 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr