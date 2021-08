이재명 측, '우한 바이러스' 발언 尹에 "대통령 어림 없다"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 경기도지사 캠프 대변인인 전용기 더불어민주당 의원이 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 코로나19를 '우한 바이러스'라 칭한 것을 두고 "혐오에 기반해 '선동가적 정치인'은 될 수 있을지 몰라도 '대통령'은 어림도 없다"고 일갈했다.

전 의원은 13일 논평을 통해 "본인의 지지세 확충을 위해 차별과 배제로 혐오를 부추기고, 국민을 갈라치기 하는 구태정치에 앞장서야 되겠나"라며 이같이 비판했다.

그는 "중국 혐오를 부추기는 일부 보수 인터넷 커뮤니티나 극우 유튜버들이 주로 사용하는 단어를 거침없이 내뱉었다"며 "세계적으로 인정받고 있는 방역전선 앞에서 또 국민들을 무지로 선동하고 재를 뿌리고 있다"고 목소리를 높였다.

이어 "문재인 정부를 흔들고, 비판에 활용할 수 있으면 불안과 공포를 부추기는 발언도 서슴지 않고 있다. 참으로 개탄스럽다"라며 "'우한 폐렴'을 고수했던 태극기부대의 황교안 전 대표의 그림자가 보이는 듯 하다"고 언급하기도 했다.

앞서 12일 윤 전 총장은 방역 전문가들과의 간담회를 가진 뒤 기자들과 만나 "화이자나 모더나의 경우 '우한 바이러스'를 전제로 만든 백신으로, 일단 고위험군에 대한 2차 접종이 빨리 마무리돼 치명률을 줄여야 한다고 (참석자들이) 말했다"고 전했다.

윤 전 총장은 "지난해 1월부터 대한의사협회나 의료 전문가들이 중국발 입국을 강력히 통제해야 한다고 요구했다"며 "과학적으로 접근하면 타당하다"고 강조했다.

