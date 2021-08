‘여름맞이 오싹 특가’..옥션 크리오 브랜드 위크

이베이 코리아 옥션에서 오는 22일까지 ‘종합생활용품 제조기업 크리오와 함께 브랜드 위크’를 진행한다.

옥션은 전 고객 대상 17% 할인쿠폰과 스마일클럽 고객 대상 최대 20% 중복할인 쿠폰이 제공된다 부가 혜택을 합치면 시중가보다 최대 40% 할인된 가격으로 생활용품을 구입할 수 있다.

대표적으로, 스마일메이트 칫솔 구매 시 20% 할인쿠폰을 사용 할 수 있다. 이베이 단독 제품인 스마일메이트는 런칭 이후 부드러운 사용감 때문에 소비자들에게 큰 사랑을 받고 있는 제품이다.

이외에 덴티메이트 맥스 칫솔, 덴티메이트 치약, 대일밴드를 할인 판매 중이며 신세계상품권 증정 이벤트와 제품 구매시 마스크, 치약 등을 증정품으로 받을 수 있는 이벤트도 함께 진행하고 있다.

크리오 관계자는 “소비자분들에게 무더운 여름 더위를 날려줄 수 있는 파격적인 할인 혜택을 제공하는 기획전을 진행한다”며 “합리적인 가격으로 좋은 품질의 제품을 사용할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다”고 전했다.

크리오는 2021년 소비자추천브랜드1위에 선정된 바가 있다.

