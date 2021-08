떠오르는 서핑 명소 시화MTV ‘웨이브파크’ 바로 앞 황금입지… ‘시화MTV 보니타가’ 분양 화제

최근 해양레포츠 관련 산업 성장이 두드러지면서 올 여름 ‘서핑’이 주목 받고 있다. 그간 국내 관련 시설 부족으로 인해 성장이 정체된 분위기였던 서핑 등 해양레포츠가 특화 단지의 등장에 힘입어 빠른 규모 확대가 예측되고 있기 때문이다.

지난해 10월 ‘시화멀티테크노밸리(MTV)’에 위치한 ‘웨이브파크’가 문을 연 것이 시작이다. 이곳은 길이 220m, 폭 240m의 축구장 7배 크기로, 8초에 1회씩 최고 높이 2.4m의 파도가 치는 세계 최대 규모이자 아시아 최초의 인공 서핑시설 서핑존을 제공하고 있다. 총 16.6만㎡ 규모로 세계 최대 규모로 서핑과 다양한 워터 액티비티 시설도 제공하고 있다. 최근에는 여름을 맞아 코로나19 백신 접종자를 대상으로 할인 행사도 진행하는 등 이용자 몰이에 적극적으로 나서고 있다.

‘웨이브파크’가 위치한 시화MTV는 해양레포츠 및 관련 산업으로 특화된 산업단지다. 웨이브파크 외에도 해양 교육 및 생태보전 시설인 ‘해양생태과학관’, 해양레포츠 체험과 교육을 통해 저변 확대를 꾀하는 ‘해양레저복합단지’ 등이 들어설 예정이다.

단지 조성으로 인해 연간 방문자가 최대 350만 명에 이를 것으로 예상되면서 인근의 분양 단지에도 투자자의 관심이 쏠리고 있다. 대표적으로 상업시설인 ‘시화MTV 보니타가’가 있다.

‘시화MTV 보니타가’는 웨이브파크 바로 앞, 시화MTV 최중심 입지인 시흥시 시화MTV 스트리트몰2 위치에 들어서는 지하1층~지상3층 규모의 복합스트리트쇼핑몰이다. 딥다이빙풀, 인피니티풀, 아쿠아스파 등 웨이브파크와 시너지 효과를 이룰 다양한 해양레포츠 시설들이 들어서고, 다양한 어트랙션들과 스페인 산세바스티안 스타일 디자인이 더해져 유럽 해안의 정취를 느낄 수 있는 테마 스트리트몰로 조성된다.

사업지는 시화호 주변을 따라 조성된 시화나래둘레길과 인접해 위치하고 있으며 수도권 제2순환고속도로 등 기반 시설 공사도 진행 중에 있다. 실제 이 구간이 개통되면 시화MTV에서 서울까지 1시간 이내로 이동 가능해 접근성이 크게 향상된다.

또한 인근에 평택시흥 고속도로 남안산IC가 위치하고 있으며 이를 통해 영동고속도로, 서해안고속도로, 수도권제1순환고속도로 등을 연계 이용할 수 있다. 서울 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 오이도역이 가깝고 추후 오이도 연결선 트램(예정)과 신안산선 복선전철(예정)이 개통하면 교통여건은 더 개선될 것으로 전망된다.

특히 시화MTV 내 주거 배후수요 약 10만 여명과 더불어 주변 산업단지 종사자 약 40만 여명으로 추정되는 풍부한 배후수요가 돋보인다. 안산 고잔신도시, 송산그린시티, 인천 송도국제도시를 비롯한 경기 서남부 인접 지역에서 차량으로 이동 시 30분~1시간 내 이동이 가능해 대부도 관광객을 포함한 대규모 광역 수요 또한 기대되고 있다.

한편, ‘시화MTV 보니타가’ 모델하우스는 경기도 안산시에서 운영 중이다. 서울 서초구 및 인천 연수구, 경기 시흥시 현장홍보관 등의 분양홍보관들도 함께 운영된다.

