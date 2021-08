아프로존, 피부와 지구 생태계를 위한 ‘루비셀 스템바이옴 세트’ 출시

루비셀 스템바이옴 세트 출시 기념 다용도 퍼플백 증정 이벤트

피부과학 전문기업 아프로존(회장 김봉준)이 보다 저렴한 가격에 친환경 패키지가 적용된 루비셀 스템바이옴 4종을 세트 구성으로 선보였다.

‘루비셀 스템바이옴 세트’는 이러한 ‘루비셀 스템바이옴 딥 포어 클렌저’, ’루비셀 스템바이옴 밸런싱 토너’, ’루비셀 스템바이옴 벨벳 오로라 에센스’, ’루비셀 스템바이옴 플로라 퍼밍 크림’ 4종을 글로벌 기준에 부합한 FSC인증을 받은 종이로 제작된 ‘친환경 패키지’에 담아 냈다.

화학 성분이 포함되지 않은 콩기름 잉크로 제작된 리플렛, 충전재, 패키지 모두 100% 재활용이 가능한 친환경 종이를 사용하여 재활용 시 별도의 분리 배출하지 않아도 돼 편리하다.

여기에 세트 가격 또한 기존 단품 4종 구매 대비 약 5% 저렴하여, 보다 합리적인 비용으로 제품을 만나볼 수 있으며 환경 보호 실천까지 가능해 졌다.

이와 함께 아프로존은 세트 출시 기념으로 패션백, 장바구니 등으로 활용이 가능한 ‘다용도 퍼플백’을 구매자 선착순 2,000명에게 증정하는 이벤트를 마련했다.

아프로존 관계자는 “이번 출시는 ‘피부 생태계뿐만 아니라 지구 생태계 회복’까지 고려한 아프로존의 ESG 경영의 일환으로 친환경 패키지를 도입하여 선보이게 됐다’”라며 “루비셀 스템바이옴 세트로 피부 생태계를 지키고, 환경 보호의 첫걸음도 아프로존과 함께 시작하시길 바란다”고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr