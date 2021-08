DL이앤씨, 북가좌6구역 '아크로 드레브 372'로 비교불가 주거가치 실현

- 전 세대 4Bay 이상 판상형 구조, 다채로운 주거 형태 등 자산 가치를 극대화한 설계

- 확장형과 초광폭형으로만 구성된 편리한 주차 환경, 고급스러운 동별 드롭오프존 설계

북가좌6구역 주택재건축 정비사업 수주에 나선 DL이앤씨가 '아크로' 브랜드 적용을 확정지은 가운데, 사업제안서에 명시된 하이엔드급 평면 설계와 스마트 주거 시스템이 다시 한번 주목받고 있다.

'아크로 드레브 372'는 진정한 하이엔드 주거가치 실현을 전제로, 서울에서도 최상위 수준의 주거품질을 구현할 예정이다. DL이앤씨에 따르면 총 1970세대 규모의 최고급 주거단지로 거듭날 '아크로 드레브 372'는 전 세대가 4Bay 이상의 판상평 구조로 설계된다. 특히 전용면적 99㎡의 경우, 5Bay, 6Bay 등 우리나라에서도 아직 적용된 현장이 많지 않은 희소가치 높은 평면이 적용될 계획이어서 이목이 집중되고 있다. 이는 '아크로 드레브 372'가 3Bay 위주로 구성된 인근 재건축 단지들과 가장 차별화되는 지점이기도 하다.

기존의 '향'과 '로열층'이 아파트 값을 결정하는 키워드였다면, 최근에는 여기에 'Bay'라는 키워드가 새롭게 자리잡고 있다. 같은 값이라면 채광과 통풍, 환기 측면에서 효율성이 높은 4Bay 이상 가구를 선호하는 소비자가 많아졌으며, 무엇보다도 4Bay 이상 평면은 발코니 확장 시, 각 세대에 주어지는 서비스 면적이 넓기 때문에 자산가치 측면에서도 유리하다는 장점이 있다. ‘아크로 드레브 372’의 전용면적 99㎡ 6Bay 주거타입은 서비스 면적이 5평이나 제공되어 그만큼의 자산가치가 향상되는 효과를 누릴 수 있을 전망이다.

‘휴식’과 ‘힐링’의 가치를 중요시하는 최고급 주거 트렌드에서 빠질 수 없는 테라스 설계도 ‘아크로 드레브 372’만의 특화 포인트이다. 7개의 펜트하우스를 비롯하여 개인정원이 제공되는 테라스하우스가 총 93세대 설계됐다. 대지 내 단차를 적극적으로 활용한 플랫형 테라스하우스와 한 세대가 3개층으로 구성되는 단독주택형 트리플 테라스하우스까지 본질적으로 차별화된 독보적인 주거 설계를 선보인다.

특화 평면과 함께 '아크로 드레브 372'의 주거가치를 더욱 높여주는 스마트 주거 시스템도 눈여겨볼 만 하다.

하이엔드 주거 단지에 걸맞는 핵심 설계 요소는 주차 공간에서부터 찾아볼 수 있다. 강남권 일부 고급 주거에서나 볼 수 있는 호텔식 드롭오프존이 주동마다 총 23개소나 설계돼 입주민의 안전은 물론 자녀의 등하교 안전과 단지 내 보안 강화효과까지 제공한다. 예컨대 입주민 가족이나 자녀가 드롭오프존에서 하차하면 별도 루트로의 이동이 필요없고, 로비를 통해 곧바로 엘리베이터를 탈 수 있는 메인 홀로 안전하고 편리하게 이동할 수 있다.

세대당 2대의 주차공간 제공과 주차 및 승하차 시 편리한 ▲확장형(가로 2.6m, 세로 5.2m)과 ▲초광폭형(가로 3.1m, 세로 5.5m)의 주차공간 설계, 날로 증가하는 전기차 수요에 대비해 법적 기준보다 압도적으로 많은 전기차 충전소의 배치 등 향후 미래가치까지 고려한 부분도 남다르다.

더불어 스마트 시스템과 연계해 주차 가능한 공간을 안내함으로써 편리한 주차를 돕는 'AI 주차유도 시스템', 단지 내 입출차 시 세대의 조명과 난방, 에어컨의 자동 실행이 가능한 '스마트 주차 관제 시스템', 평소 낮은 밝기를 유지하다 센서에 차량 움직임이 감지되면 밝아지는 'LED 조명 디밍 제어 시스템' 등에 이르기까지 주차 공간에서부터 남다른 DL이앤씨만의 하이엔드 주거 철학을 엿볼 수 있다.

이 외에도 DL이앤씨는 '아크로 드레브 372'에 업계를 선도하는 최상위 수준의 기술력을 바탕으로한 관리비 절감 실현 방안까지 제시했다. ▲태양광?연료전지 등의 신재생 에너지 활용 ▲끊김없는 단열재 시공 ▲대기전력 자동 차단 시스템 ▲실별 제어 난방 절약 시스템 ▲단지 전체 고효율 LED 조명 100% 적용 등을 통해 관리비 누수를 철저히 막는 한편 ▲에너지 모니터링 시스템 제공으로 불필요한 낭비를 방지할 예정이다. 이 외에도 커뮤니티 무인관리 시스템, 무인 택배 서비스 등 다수의 무인 운영 시스템을 적용해 효율적인 관리비 운영체계 구현에 일조한다는 방침이다.

‘아크로 드레브 372’는 이로써 건축물 에너지 효율등급 1+ 수준을 구현해 연간 1차 에너지 소요량을 최소 20% 감소시키며 관리비 절감 효과까지 누려볼 수 있다. 1년에 최소 20%가 절감되는 만큼 10년 기준으로 환산해보면 어마어마한 관리비 절감 효과가 기대된다.

DL이앤씨 관계자는 "자산가치를 극대화시키는 특화 평면과 하이엔드 기술력이 바탕이 된 스마트 시스템을 통해 '아크로 드레브 372'를 절대적 기준의 최상위 주거 단지로 구현하기 위해 심혈을 기울였다"며 "하이엔드 주거가치의 진정한 본질이 무엇인지, 북가좌6구역 재건축사업을 통해 다시 한 번 증명할 계획인 만큼, 조합원 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

