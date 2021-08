㈜테라젝아시아, 카트리지 교체형 마이크로 니들 패치 전용주사기 개발

마이크로 니들 패치 전용 정압 주사기 특허기술을 보유하고 있는 ㈜테라젝아시아(대표 김경동)는 금번 추가로 의료목적 카트리지 교체용 간편 주사기 개발을 완료하고 특허를 출원했다고 13일 밝혔다.

이 기술 적용 시 마이크로 니들 카트리지 교체 및 다양한 유효성분을 마이크로 니들을 통해 누구나 쉽게 표준화된 물리적 조건으로 피부 적용이 가능하게 되었다.

테라젝아시아 개발 담당자는 “최근 전세계에서 개발되고 있는 다양한 약제 투입형 마이크로 니들 패치는 실제 상용화를 위해서는 쉽고 안정적인 피부투입기술이 요구된다. 이를 해결하고자 자사는 올초 국내최초 의료용 마이크로 니들 정압 주사기개발에 이어 최근 마이크로 니들 카트리지 교체용 간편 주사기 개발을 완료했다”고 전했다.

이어 “특히 이 주사기는 용해성 및 서방형 마이크로 니들 패치에 적용시 동일한 물리적인 사용 조건뿐만 아니라 지속적인 약물 투입을 위한 피부부착이 가능하다. 현재 자사는 패치 표준화를 위해 다양한 산학공동연구를 진행중이며 많은 진전을 이뤘다”라고 덧붙였다.

테라젝아시아는 2019년 미국 테라젝사로 부터 전세계 파마슈티컬 용해성 마이크로 니들 원천 특허의 전용실시권을 확보하고 2020년부터 의료용 패치의 상용화를 위한 표준화 기술연구 및 개발에 집중하고 있는 한국기업이다.

