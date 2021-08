에듀윌 “55회 한국사능력검정시험 원서접수 금일 시작”…한국사 가답안 생방송 예정

제55회 한국사능력검정시험 원서접수가 금일 시작됨에 따라 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 한국사는 가답안 해설 생방송을 본 시험에 맞춰 진행할 예정이라고 전했다.

제55회 한국사능력검정시험은 오는 9월11일(토)에 시작될 예정이다. 에듀윌 한국사는 매회 시험 종료 직후 가답안 해설 생방송을 진행하고 있다. 해당 방송은 한능검 시험 후 가장 빠르고 정확하게 합격여부를 확인해 볼 수 있으며 높은 가답안 정확도를 기록하고 있다.

특히 에듀윌 홍보대사 서경석이 매회 출연해, 직접 가답안을 확인하고 시험 당일 어려웠던 문제에 대한 해설 방송까지 진행하고 있다.

에듀윌 한국사가 제공하는 가답안의 정확도 역시 높은 편으로 현재까지 총 18회 동안 가답안과 실제 정답의 정확도가 100% 일치한다.

에듀윌 한국사는 시험 직전 최종 점검을 할 수 있는 D-2일 최종점검 방송 등 다양한 프로그램도 진행 예정이다.

한국사 시험 관련 다양한 내용 확인 및 매회 한국사 시험 종료 후 진행하는 가답안 생방송 사전 예약 등은 에듀윌 한국사 홈페이지에서 가능하다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr