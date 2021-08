천재교과서 밀크티, 여름 틱톡 챌린지 연장 개최, “온 가족이 도전!”

천재교육의 자회사 천재교과서가 만든 스마트학습 밀크티가 '도전! 밀크T 틱톡챌린지'를 8월 26일(목)까지 약 한달 간 연장한다고 밝혔다. 여름방학 마무리를 앞두고 잠시나마 여유를 찾은 학생들을 위한 추가 연장이다.

천재교육 밀크티 틱톡 챌린지는 초등학생부터 중학생, 고등학생뿐만 아니라, 온 가족이 함께 참여하여 응모할 수 있도록 했다. 현재 인스타그램에 '엄마와 아들' 그리고 '아빠의 유쾌한 밀크티 댄스' 등 여러 형태의 응모 영상들이 업로드 되고 있다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. 동원 F&B 덴마크우유, CU와 콜라보한 밀크T의 편의점 신상 음료를 활용해 상큼하게 춤을 추고, 댄스 영상을 틱톡(Tik Tok) 어플 또는 인스타그램 릴스 영상으로 올리면 된다. 새로운 트렌드에 관심 있다면 남녀노소 누구나 참여 가능하다.

업로드 시 반드시 달아야 할 필수 해시태그로는, '밀크티', '밀크T음료챌린지', '편의점신상', '챌린지', '콜라보'가 있다. 이에 자율적으로 추가 해시태그를 달거나 밀크티 콜라보 음료가 돋보일 수록 당첨 확률이 올라간다. 릴스는 인스타그램의 숏폼 영상 서비스로, 신속한 정보 전달을 원하는 MZ세대 이용이 활발하다.

천재교과서 밀크티는 틱톡댄스 챌린지 참여자 중 우수 콘텐츠를 선정해 ‘에어팟 프로’, ‘도미노’ 피자’, 스타벅스 프라푸치노’ 등 100만 원 상당의 푸짐한 경품을 증정한다. 자세한 내용은 밀크T 홈페이지와 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

유명 틱톡커로 알려진 오화영 양과 이태우 군의 영상도 큰 화제가 되고 있다. 유튜브 댄서 오화영 양은 2종의 밀크T 한정판 음료를 들고 만화 주제가에 맞추어 사랑스러운 댄스를 보여주었고, 이태우 군은 친구들과의 귀여운 안무로 챌린지 시작을 알렸다. 해당 영상은 틱톡 채널과 인스타그램에서 시청 가능하다.

실제 챌린지 응모자들은 “챌린지 덕분에 영상 찍으며 아이와 즐거운 시간 보냈어요!”, “신나는 음악에 맞추어 율동을 짜다보니 시간가는 줄 모르겠더라고요. 준비하면서 힐링했습니다.” 등의 소감을 남겼다.

한편, 전국 CU 편의점에서 1+1 행사상품으로 만날 수 있는 천재교과서 '밀크T와 재미맛맛 피치못할 백점맛' 그리고 '밀크T로 자신맛맛 국영수사과맛' 인증샷 이벤트도 공식 인스타그램에서 진행 중이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr