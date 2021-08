도남지구 중심 위치, 탁월한 접근성과 인근 준주거용지 연계로 주목받는 힐스테이트 데시앙 도남 단지 내 상가 공급!

- 2400여 세대 브랜드타운 단지 내 상가… 도남지구 중심에 위치해 지역 대표 상권으로 주목

- 지난해 공급한 준주거용지, 근린생활시설용지 등 완판… 지구 내 첫 상업시설 공급에도 관심

올해 말 본격적인 입주를 앞두고 완성단계에 접어든 대구 도남지구에서 지역을 대표하는 브랜드 단지 내 상가가 공급에 나서 투자자들의 뜨거운 관심이 모이고 있다.

지난 2019년, 도남지구에서 분양해 1순위 청약 마감은 물론 조기에 완판을 기록했던 힐스테이트 데시앙 도남의 단지 내 상가로 공급에 나서는 상가는 도남지구에서 처음으로 선보이는 상업시설로 상권 선점효과를 누릴 수 있을 것으로 기대가 높다.

특히, 도남지구의 중심에 위치해 지역의 중심 상권으로 역할 할 수 있다는 장점도 누릴 수 있다. 도남지구는 약 5600여 세대 규모의 택지지구로 2,418여 세대 규모의 힐스테이트 데시앙 도남이 가장 큰 단지이자 랜드마크가 될 예정이다. 힐스테이트 데시앙 도남 단지 내 상가도 도남지구 대표 브랜드타운의 탁월한 브랜드 가치는 물론, 지역 대표 상업시설의 가치를 누릴 수 있을 전망이다.

대구 북구의 새로운 주거타운으로 주목받고 있는 도남지구의 가치는 함께 조성되는 준주거용지와 근린생활용지 분양에서도 증명된 바 있다. 지난해 9월 분양했던 근린생활시설용지의 경우 평균 낙찰률이 123%를 기록했으며, 지난해 7월 분양한 준주거 용지는 무려 139%의 낙찰률을 기록하며 뜨거운 인기를 얻었다. 도남지구의 가치를 확인할 수 있는 것이다.

부동산 전문가는 “신규 택지지구에 공급되는 상업시설은 지역 상권을 선점한다는 의미는 물론, 지역 대표 상권을 형성하기 때문에 조기에 투자하는 것이 가장 큰 수익을 거둘 수 있는 방법”이라며, “도남지구의 경우 올해 11월 첫 입주와 함께 상업시설 공급에 나서기 때문에 상권 선점하기엔 최적의 시기인 것은 물론, 고정수요를 두고 있는 단지 내 상가라는 장점까지 누릴 수 있어 투자하기에 최적의 상품이라고 생각한다”고 말했다.

이처럼 투자자들에게 뜨거운 인기를 얻고 있는 도남지구에서 분양에 나서는 힐스테이트 데시앙 도남 단지 내 상가에도 투자자들의 관심이 모일 전망이다.

상가는 도남지구 중심에 위치해 탁월한 접근성을 누릴 수 있다. 2418세대 규모의 브랜드 타운 대단지 수요를 흡수하는 것은 물론, 5600여 세대 규모의 도남지구 전체를 상권으로 둘 수 있는 접근성을 갖추고 있는 것이다. 여기에, 인근에 위치한 준주거용지도 인접해 도남지구 중심 상권을 형성할 수 있다는 장점도 있다. 또한, 대규모 주거단지의 중심 상권인 만큼 생활 밀착형 상권을 형성해 경기의 영향을 받지 않는 다는 장점도 있다. 안정적인 수익을 거둘 수 있는 것이다.

도남지구 중심 상권을 누릴 수 있는 ‘힐스테이트 데시앙 도남 단지 내 상가’는 4개 블록으로 나뉘어 공급된다. 상가는 총 67개 호실로 공급될 예정이다. 단지 내부수요는 물론 인근에 위치한 주거단지, 단독주택은 물론 대구 국제고등학교와 초등학교를 포함한 학군과도 인접해 다양한 수요를 흡수할 전망이다.

각각의 블록에 위치한 상업시설은 입지별 특성을 고려한 상가배치로 탁월한 집객효과를 누릴 수 있을 전망이다. 인근에 위치한 수변공원과 연계된 동선도 갖추고 있어 입주민의 접근이 편리하다.

한편, 이달 중 공급을 앞두고 있는 ‘힐스테이트 데시앙 도남’ 단지 내 상가는 사전 홍보관을 운영 중이며, 홍보관은 대구광역시 북구에 위치한다.

