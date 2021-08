고급 중의 고급 '몬트레아 한남' 완판 눈앞에

- 프리미엄급 서비스·고급 마감재...자산가·셀럽 매입 줄이어

- 지하 7층~지상 12층 규모...오피스텔 142실, 섹션 오피스텔

서울 용산구에서 인기리에 분양 중인 주거용 오피스텔 '몬트레아 한남'이 완판을 눈앞에 뒀다. 프리미엄급 서비스, 고급 마감재로 고액 자산가와 셀러브리티의 매입이 줄을 잇는다.

13일 디벨로퍼 엠디엠플러스에 따르면 이 회사가 서울 용산구에 선보이는 몬트레아 한남이 막바지 분양에 한창이다. 최근 하이엔드 오피스텔에 대한 수요가 늘면서 몬트레아 한남을 향한 관심도 남다른 것 같다는 게 업계의 관측이다.

하이엔드 오피스텔은 젊은 사업가, 셀럽 등 '영앤리치'가 특히 주목한다. 가격이 다소 비싸더라도 격이 다른 입주민 서비스, 철저한 사생활 보호 등에 매력을 느낀 것이다. 최근에는 일반 소비자들도 고급 오피스텔 구매 대열에 합류하는 추세다. 타인의 기준에 맞추기보다 자기 만족감을 높이고, 가사 부담에서 벗어나 하고픈 일에 더욱 집중하며 편의를 한 자리에서 누리는 형태의 소비 트렌드가 대세로 자리잡았기 때문이다. 1~2인 가구 증가, 소형 아파트 공급 부족 현상도 아파트형 오피스텔에 대한 수요를 늘린 요인 중 하나다.

몬트레아 한남은 지하 7층~지상 12층 규모로 조성되며 오피스텔 142실, 섹션 오피스텔(지상 2층) 등으로 구성된다. 고액 자산가, 셀럽 등을 겨냥한 상품인 만큼 철저한 사생활 보호와 품격 있는 서비스를 보장한다. 시행은 엠디엠플러스, 시공은 KCC건설이 맡았다. 컨시어지 서비스, 버틀러 서비스, 어메니티 서비스, 바우처 서비스 등 프리미엄급 호텔 서비스가 제공된다. 비대면 운동이 가능한 피트니스 시설, 컨시어지 서비스, 브런치 카페 등도 빼놓을 수 없다.

세대 내부엔 아파트와 같은 2Bay, 3Bay 구조가 적용됐다. 한남더힐, 나인원한남에 버금가는 외산 자재가 대거 탑재돼 럭셔리한 분위기를 자아낸다. 주부들의 시선이 가장 오래 머무는 주방은 이탈리아 명품 가구로 꼽히는 '몰테니앤씨(Molteni&C)'와 '다다(Dada)' 제품으로 시공될 예정이다.

욕실, 세면대, 샤워기, 싱크대 등에도 이탈리아 시장 점유율 1위 브랜드인 '제시(Gessi)'의 수전류가 대거 적용된다. 제시는 최고급 주택뿐 아니라 호텔, 스파, 요트 등에도 탑재돼 최상류층엔 친숙한 브랜드다. 욕조, 세면대, 욕실 거울 등은 200년 역사를 가진 독일 '듀라비트(Duravit)' 제품으로 꾸며진다. 변기로는 스위스 ‘액센트(AXENT)’ 제품이 채택됐다. 액센트는 첨단 지능형 위생도기로 유명한 브랜드다.

주방 상판, 벽면, 바닥은 고급 석재와 원목이 대거 적용된다. 주방 상판은 고급 세라믹 타일과 엔지니어드 스톤으로 시공되며 벽면은 석재 마감의 아트월로 꾸며진다. 바닥 옵션은 원목 마루, 타일 등인데 모두 온돌마루나 강화마루보다 공사 원가가 서너 배 높은 고급 자재다. 전체 조명은 LED로 시공된다.

몬트레아 한남은 품격이 다른 서비스와 고급 인테리어로 셀럽의 시선마저 사로잡았다. 유명 연예인 십여 명이 이미 계약을 완료한 것으로 알려졌다. 한 분양 관계자는 "한남더힐과 나인원한남 소유 셀럽 중 십여 명이 몬트레아 한남을 분양받았다"며 "몬트레아 한남은 한남더힐, 나인원한남과 견줬을 때 상품구성, 인테리어 등 측면에서 손색이 없는데도 10억~20억원대면 구매가 가능하다. 이런 가격 경쟁력이 인기 요인 중 하나"라고 설명했다.

국내 대형 건설사 아파트 인테리어 담당 부서 직원들도 몬트레아 한남을 견학 중이다. 몬트레아 한남의 고품격 컨시어지 서비스, 인테리어 제품 등이 알려지면서다. 몬트레아 한남의 분양 담당자인 임기범 ㈜에스앤에스플러스 본부장은 "말로만 듣던 이탈리아, 독일, 스위스 등 유럽의 명품 자재들이 실제로 시공된 모델하우스를 보기 위해, 많은 건설사 직원들이 다녀갔다"고 전했다.

몬트레아 한남은 지리적 위치도 풍수지리학적으로 완벽에 가깝다는 평가를 받는다. 단지가 자리한 용산구는 남산에서 뻗은 용맥(龍脈)이 한강을 만나 지기(地氣)를 응집해 재물이 쌓이는 ‘영구음수(靈龜飮水)’의 명당이라 여겨진다. 이 때문에 예로부터 많은 부자들이 운집해 살았고, 현대에 들어서도 굴지의 재벌 총수, 특급 연예인이 모여 살고 있다.

투자 가치도 상당하다는 게 인근 공인중개업소 관계자들의 설명이다. 지난 2003년 3.3㎡당 2700만원에 분양한 서울 청담동 피엔폴루스 전용면적 138㎡는 지난 3월 무려 34억원(3.3㎡당 약 8200만원)에 팔렸다. 분양가 대비 세 배 이상으로 시세가 뛴 것이다. 단지 인근의 한 중개업소 관계자는 "오피스텔이지만 아파트 못지 않은 시세차익을 기대할 만하다"면서 "정부의 고강도 부동산 규제로 아파트 거래가 위축된 가운데, 고급 오피스텔 가격은 고공행진 중이다. 특히 한남동은 신축 소형 아파트 공급 부족으로 아파트형 오피스텔에 대한 수요가 많은 편"이라고 했다.

한편 몬트레아 한남이 들어서는 용산구는 앞으로도 하이엔드 주거시설이 속속 선보일 예정으로 기대를 모은다. 전용 51~84㎡ 오피스텔 121실과 전용 103~117㎡ 공동주택 21가구로 구성된 '브라이튼 한남'은 오는 9월 분양을 앞두고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr