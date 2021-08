"커피 캡슐 분리배출 잘하고 계신가요?" 까다로운 캡슐 분리…소비자 '불만'

'홈 카페' 유행에 커피캡슐 사용 늘었지만 배출 어려워



[아시아경제 윤슬기 기자] "분리배출 너무 어렵네요." , "커피 마실 때는 편하고 좋은데…"

코로나19로 재택근무가 늘면서 카페를 찾는 대신 집에서 커피를 내려 마시는 '홈 카페'가 유행이다. 특히 원두가 포함된 캡슐을 이용한 간편한 커피머신이 인기를 끌고 있는데, 커피 추출 후 남는 커피캡슐이 분리배출이나 재활용이 어려워 환경 오염을 더 할 우려가 있는 것으로 나타났다. 일부 소비자들은 환경을 위하고 싶어도 캡슐을 분리하는 과정이 너무 어렵다며 불만을 나타내고 있다.

캡슐형 커피머신은 원두를 탬핑(tamping·원두를 눌러 담는 것)한 후 진공 상태로 포장한 캡슐을 커피머신에 장착한 후 추출해 먹는 방식이다. 간단한 작동으로 카페에서 판매하는 수준의 커피 맛을 즐길 수 있다는 점에서 캡슐형 커피 머신의 수요가 늘고 있다.

문제는 커피캡슐의 분리배출이다. 캡슐형 커피머신을 직접 사용해본 소비자들은 커피 추출 후 남는 캡슐을 분리 배출하기가 어렵다며 불만을 표시했다.

A 업체 캡슐형 커피머신을 사용 중인 20대 소비자 B씨는 "캡슐은 오프너 없이는 뚜껑을 열어 분리수거를 할 수가 없다"라며 "오프너 조차도 따로 구매해야 한다. 분리수거 책임을 너무 소비자에게 전가하는 것 같다"라고 불편함을 토로했다.

캡슐커피 분리수거의 불편함을 토로하는 소비자들의 의견이 이어지는 가운데 9일 한국소비자원이 발표한 '캡슐커피 용기 재활용 실태' 조사에서도 뚜껑, 커피 찌꺼기 등의 내용물을 제거하기 쉽지 않아 어려움을 겪는 소비자들이 많은 것으로 조사됐다.

한국소비자원이 현재 유통되는 주요 21개 캡슐커피 제품의 용기 재질을 확인한 결과 17개의 제품이 플라스틱으로 이루어져 대부분이 재활용을 할 수 있었지만, 제품 구조적인 특성 때문에 소비자들은 분리배출에 불편함을 겪는 것으로 나타났다.

또 최근 1년간 캡슐커피를 구매해 매주 1회 이상 섭취한 경험이 있는 소비자 500명에게 '캡슐 용기 분리배출 및 재활용 여부'를 물은 결과 재질에 맞게 분리 배출한다고 답한 소비자는 42%로 가장 많았지만, 일반 쓰레기로 배출한다고 답한 소비자도 41.7%에 달했다.

조사 대상 500명 중 455명은 캡슐 용기로 인한 환경오염 문제 개선을 노력할 의향이 있다고 답했는데, '캡슐용기를 재질에 맞게 분리배출'하는 노력을 하겠다고 답한 소비자가 가장 많았다. 커피캡슐을 쉽게 분리 배출할 수 있으면 재활용을 선택할 소비자들이 많다는 뜻이다.

그뿐만 아니라 소비자들은 '캡슐커피'에 가장 많이 쓰이는 재질인 '플라스틱'도 지적을 하고 있다. 소비자 C 씨는 "커피머신 회사는 괜찮다고 했지만, 캡슐이 플라스틱이고 뚜껑 부분이 얇은 은박으로 감싸져 있어 환경 호르몬이 걱정된다"라고 우려를 표했다.

이어 "해외 직구를 통해 커피머신과 호환 가능한 스테인리스 캡슐 모양에 직접 커피 원두를 넣어 먹고 있다"면서 "캡슐 커피도 충분히 스테인리스 재질로 만들어 반영구적으로 사용할 수 있는데 왜 굳이 플라스틱만을 고집하는지 의문"이라고 말했다.

상황이 이렇다 보니 커피캡슐 분리배출 방법을 조금 더 개선해야 한다는 의견이 나온다. 한국소비자원 관계자는 "코로나19로 인해 집에서 생활하는 문화가 확산하면서 일회용품 소비가 늘어났다"면서 "2020년 상반기 국내 플라스틱 폐기물량은 하루 평균 848t으로 지난해 같은 기간보다 100t 이상 증가했다"라고 설명했다.

분리수거 상황에 대해서는 "이에 소비자들은 제품이 재사용될 수 있도록 배출량을 줄이는 '제로웨이스트'를 실천하고 있다. 하지만 이 같은 노력에도 현실적으로 캡슐커피 재활용은 쉽지 않은 실정"이라면서 "캡슐커피로 인한 환경오염 문제에 대해 사회적·제도적 관심과 지원이 필요하다"라고 제언했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr