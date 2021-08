얼트루, 아임쏘리 포 마이 스킨 ‘릴렉싱 앰플 패드 퍼스트 카밍‘ 출시

㈜얼트루가 스킨케어 브랜드 ‘아임쏘리 포 마이 스킨’의 스테디셀러인 아임쏘리 젤리마스크(일명 담배팩, 맥주팩) 외 제품 영역 확장을 위해 트러블로 고민이 많고 스킨 케어가 귀찮은 고객들을 위한 ‘릴렉싱 앰플 패드 퍼스트 카밍’(이하 수분치자)을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번에 출시되는 ‘릴렉싱 앰플 패드 퍼스트 카밍’은 기존 겟잇뷰티 등 각종 뷰티 어워드 4관왕 제품인 릴렉싱 앰플의 수분&진정케어 라인을 이은 신제품으로 보습& 진정팩 겸 닦토(토너) 패드를 양면으로 사용하는 2중 패드로 제작했다.

이번 신제품은 엠보명과 플레인면 듀얼 구성으로 일반적인 패드와 달리 엠보면에 예민 피부를 진정시켜주는 식물 유래 치자 성분을 벌집 모양의 허니콤 공법으로 코팅했다. 엠보면으로 얼굴을 닦아내면 피지 및 각질을 정돈할 수 있고, 플레인면은 얼굴에 부착해 수분 팩처럼 사용할 시 수분 공급에 도움이 된다.

얼트루 ‘릴렉싱 앰플 패드’는 제품 출시 전 한국피부과학연구원을 통한 저자극 테스트를 완료해 예민한 피부도 안심하고 사용이 가능한 제품임을 입증했다. 또한 패드 용기는 쉽게 분리가 가능한 수분리 라벨을 사용하고, 용기에 후가공을 하지 않아 재활용이 용이하도록 만들어 ‘지속 가능성’을 추구하는 클린 뷰티 가치를 실현했다.

한편, 수분 진정 케어가 가능한 앰플 에센스와 치자 성분이 코팅된 패드가 만나서 일명 ‘수분치자’로 별명 붙은 ‘릴렉싱 앰플패드’는 공식 홈페이지를 통해 출시를 기념해 선착순으로 100원에 구매할 수 있으며, 9월 30일까지 한 달간 신제품 2종 20% 할인 프로모션을 진행한다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr