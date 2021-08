서핑·해양레저 개발호재 갖춘 양양군, ‘그랑베이 낙산’ 분양 눈길

휴가철을 맞아 관광산업이 활성화 되면서 해수욕장 및 관광지에 여행객 수요가 풍부한 생활 숙박시설의 인기가 높아지고 있다. 생활 숙박시설을 분양 받으면 위탁사를 통해 임대수익을 창출하거나 소유주가 호텔이나 콘도처럼 세컨하우스로 이용할 수 있어 활용도가 높기 때문이다.

특히 양양군은 관광경쟁력 강화를 위해 서핑비치로드 및 해양레저 특화지구 조성사업을 추진, 낙산 도립공원 해제 및 개발이 조성되면서 수요층의 관심을 모으고 있다. 총 사업비 20억 8900만원을 투입한 서핑비치로드 조성사업은 누구나 즐길 수 있는 서핑, 여가문화 조성과 지역주민 소득을 위해 지난 3월 착공을 시작하여 오는 2022년 준공할 계획이다.

이어서 21억5100만원을 투입해 양양군에 위치한 서핑해변 13곳을 대상으로 야외샤워시설, 다목적쉼터, 보드거치대, 테이블, 시계탑 등 다목적 편의시설 및 기념품 개발 등 해양레저 특화지구 사업까지 함께 추진하고 있어 방문객의 유입이 가속화될 것으로 기대를 모으고 있다.

이러한 가운데 낙산해수욕장 부근에 동해 오션뷰를 갖춘 ‘그랑베이 낙산’ 생활 숙박시설 분양이 관심을 받고 있다. ‘그랑베이 낙산’은 연면적 29,990.72㎡, 지하 6층~지상20층 규모로 조성되며 총 436실의 생활 숙박시설, 근린생활시설로 들어선다.

전 객실 발코니를 설치해 바다, 설악산 조망권을 갖춘 1~1.5룸, 풀퍼니시드 시스템을 갖췄다. 숙박시설 내부에는 TV, 냉난방기 등 무상 풀옵션과 최상층에는 해외 고급호텔과 같은 럭셔리 루프탑과 인피니티풀을 비롯해 스카이라운지, 펫케어센터, 휘트니스 등 고급 커뮤니티 시설도 함께 조성된다.

특히 ‘그랑베이 낙산’은 뛰어난 교통망과 인프라도 갖추고 있다. 속초에서 양양, 삼척까지 이어지는 동해고속도로와 서울~양양 고속도로의 진입이 수월하며 양양종합터미널, 낙산버스터미널, 양양국제공항, 속초여객터미널이 인접해 있다. 또한 동서고속화철도(2026년 예정), 동해북부선(계획)까지 예정되어 있어 쾌속교통망이 더욱 개선될 전망이다.

분양 관계자는 “양양군은 지난해 방문객 증가율 1위를 기록하면서 서핑비치로드, 해양레저 특화지구, 도립공원 해제 등 각종 개발호재와 맞물려 생활 숙박시설에 대한 수요가 증가하고 있다”면서 “인근에는 낙산해수욕장을 비롯해 낙산사, 선사유적박물관, 설악산 등 주요 명소가 인접해 있고 또한 세계3대 럭셔리 리조트 카펠라 양양까지 들어설 예정이여서 관광객 유입이 더욱 증가할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 생활 숙박시설 ‘그랑베이 낙산’의 자세한 내용은 홍보관을 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr