신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세!

12일 의약품 생산 업체 “애니젠”이 향후 기술 이전 및 임상 진입 가능성에 주가가 급등하였다.

▶ 맞춤분석 포트폴리오 구성, 직접 경험해보고 결정한다! YC투자그룹 무료체험 신청

이날 증권가는 국내 유일의 펩타이드 우수의약품제조 및 품질관리(GMP) 공장을 보유하여 위탁생산 사업으로 지속적인 매출의 증가세로 애니젠에 대해 분석 하고 전망 하였다.

그렇다면 증권사 이전에 고도의 분석력으로 사전에 장세가 예측된 분석 데이터를 획득하여 접근하였다면 어떻게 되었을까? 개인투자자들의 문제는 한번 꽃힌 정보에 앞만보고 직진 한다는 것이다.

▶ 지금 불확실한 투자 정보를 들고 있지는 않으십니까? 검증하고 의심하고 또 검증해야 합니다.

투자정보는 검증성에서 차이가 극명하게 갈린다. 검증하고 그 검증성을 또 검증하는 완벽한 절차를 개인이 하기엔 무리가 따른다는 것이다.

고도의 분석력을 보유한 전문 투자분석가들이 왜 존재할까? 바로 이런 이유에서다. 인간의 한계를 극복하는 인공지능 빅데이터 시스템과 결합하여 생성한 완벽한 투자 정보 데이터가 지금 당신에게 있다면?

이 듬직한 무기는 당신의 계좌를 붉게 물들이고, 꿈을 현실로 이루게 해줄 것이다.

▶ 14년 이상 경력의 투자분석가들과 인공지능 빅데이터로 완벽한 투자전략 수립하기!

관심 종목 코드 : 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 194,300 전일대비 15,600 등락률 +8.73% 거래량 862,112 전일가 178,700 2021.08.13 09:37 장중(20분지연) 관련기사 “SK바이오사이언스”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오![특징주]에코프로, 보유 계열사 지분 3.3조…에이치엔 지분스왑 기대“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close / 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 110,700 전일대비 2,800 등락률 +2.59% 거래량 1,243,521 전일가 107,900 2021.08.13 09:37 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언![특징주]에코프로, 보유 계열사 지분 3.3조…에이치엔 지분스왑 기대"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close / 켐트로스 켐트로스 220260 | 코스닥 증권정보 현재가 9,770 전일대비 20 등락률 +0.21% 거래량 215,649 전일가 9,750 2021.08.13 09:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정메타버스 XR시장 1700조 전망..영우디에스피 상승, 차기 수혜를 입을 종목은??“대원제약” 후속! 역대급 바이오株! close / 후성 후성 093370 | 코스피 증권정보 현재가 13,900 전일대비 300 등락률 -2.11% 거래량 554,195 전일가 14,200 2021.08.13 09:37 장중(20분지연) 관련기사 탄소중립의 중요도 상승에 켐트로스 덩달아 가파른 상승... 친환경 관련주 전망은기관만 따라가도 성공한다! 620억 쓸어 담은 ‘ㅇㅇㅇ’ 공개!내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close / 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 24,750 전일대비 300 등락률 -1.20% 거래량 117,161 전일가 25,050 2021.08.13 09:37 장중(20분지연) 관련기사 휴켐스, 2분기 영업이익 271억원…전년동기대비 60%↑[클릭 e종목]“휴켐스, 우려는 반영됐다”[클릭 e종목]휴켐스, 중장기 고객사 확보…실적 개선 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.