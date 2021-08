'OTT 공룡' 디즈니플러스, "11월 중순 한국 서비스 개시" 공식화

밥 차펙 디즈니 CEO, 실적 컨퍼런스콜서

"한국, 대만, 홍콩서 11월 중순 선보일 것"

[아시아경제 차민영 기자] 디즈니의 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스(+)가 11월 중순 한국 서비스를 시작할 계획이다.

밥 차펙 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)는 12일(현지시간) 오후 장 마감 이후 2분기(디즈니 자체기준 3분기) 실적 컨퍼런스콜에서 "한국을 포함한 대만, 홍콩 등에서 11월 중순 디즈니+를 선보일 것"이라고 밝혔다.

당초 디즈니+는 작년 말 한국에 서비스를 론칭할 것으로 점쳐지기도 했으나 당초 예상보다 1년 이상 늦어졌다. 국내 통신사들의 경우 '넷플릭스 효과'로 고객 락인(잠금) 효과를 거뒀던 만큼 디즈니와의 협력을 위해 막바지 공을 들이고 있다. 가장 유력한 곳은 LG유플러스다.

디즈니+ 구독자는 1억1600만명으로 전분기(1억360만명)보다 6.2%가량 증가했다. 이는 당초 팩트셋 예상치였던 1억1520만명을 소폭 능가하는 수준이기도 하다. 11월 아시아 지역 다수에서 선보이는 것 외에도, 이달 스타+를 라틴아메리카 지역에서 선보인다. 10월에는 일본 전역으로 서비스 지역도 확대한다.

한편, 디즈니의 2분기 매출액은 170억달러(약 20조원)를 기록해 시장 전망치 167억달러(약 19조원)를 웃돌았다. 당기순이익은 9억1800만달러(약 1조원)를 기록해 전년 대비 흑자 전환했다.

