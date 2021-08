제25회 만해대상 실천 부문, 보각 스님·김하종 신부 수상

소설가 오정희 · 강수진 국립발레단장, 문예대상 공동 수상

[아시아경제 라영철 기자] 만해 한용운(1879∼1944년) 선생의 사상과 업적을 기리는 '제25회 만해대상 시상식'이 12일 오후 강원 인제군 하늘내린센터에서 열렸다.

올해 만해대상 실천 부문은 자제공덕회 이사장 보각 스님과 '안나의 집' 대표 김하종 신부가 수상했고, 문예대상은 소설가 오정희 씨와 강수진 국립발레단장이 공동으로 받았다.

평화대상 수상자인 세계적인 지휘자 겸 피아니스트 다니엘 바렌보임은 코로나 19 확산 영향으로 시상식에 참석하지 못했다.

다니엘 바렌보임은 음악을 통해 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 해결에 앞장선 세계적인 음악가로 평가받는다.

만해대상은 평화대상·실천대상·문예대상 등 총 3개 분야에서 전 세계에 큰 영향을 끼친 인물을 뽑는 상이다.

넬슨 만델라 전 남아공 대통령, 티베트 불교의 정신적 지도자 달라이 라마, 정주영 전 현대그룹 회장, 김대중 전 대통령 등이 수상자로 선정된 바 있다.

'희망·극복'을 주제로 12∼13일 양일간 여는 올해 '만해 축전'에는 사회적 거리두기 3단계를 적용, 50명 미만으로 참석자를 제한했고, 문화예술제 전시·공연 등 사전 행사도 모두 취소했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr