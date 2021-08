속초시 교회 관련 확진자 3명 추가

[아시아경제 라영철 기자] 12일 강원도 6개 시·군에서 교회 관련 등 28명의 코로나 19 신규 확진자 발생했다.

강원도 보건 당국에 따르면 이날 오후 5시 현재 코로나 19 확진자는 속초 9명, 원주 8명, 강릉 6명, 춘천 3명, 동해와 화천 각 1명 등 28명이다.

속초에서는 교회와 관련 확진자 3명이 추가로 발생하는 등 9명이 양성 판정을 받았다.

방역 당국은 경기 광명시 확진자와 접촉한 확진자로부터 교회 신도와 가족 등으로 감염된 것으로 추정했다.

원주에서는 자동차 부품 공장 직원 등 가족 등 8명이, 강릉에서는 대학생 등 6명이 양성 판정을 받았다.

이로써 강원도 내 누적 확진자는 4858명으로 늘었다. 운용 병상은 603개 중 현재 253개 남아있다.

