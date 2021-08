[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 12일 서울 강남역 일대 유흥업소 밀집지역을 찾아 방역수칙 준수 여부를 점검하고 위반 행위에 대한 엄정 대응을 강조했다.

김 청장은 "코로나19 4차 대유행의 위기를 극복하기 위해 국민 모두가 방역수칙을 잘 준수해주시길 당부드린다"며 "경찰은 방역당국·지방자치단체와 함께 방역수칙 위반행위에 엄정 대응할 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr