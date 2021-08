법원, 보수단체 '8·15 집회금지' 집행정지 신청 기각… "코로나19 방지"

[아시아경제 김대현 기자] 보수단체가 8·15 광복절을 앞두고 낸 집회금지 처분 효력 중단 요청을 법원이 받아들이지 않았다.

12일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정3부(부장판사 유환우)는 보수단체 '일파만파' 공동대표 이모씨가 "오는 14일로 예정된 집회 2건의 신청을 금지한 경찰 처분의 효력을 정지해달라"며 서울종로경찰서장을 상대로 제기한 집행정지 신청을 기각했다.

앞서 일파만파는 광복절을 하루 앞둔 14일에 서울 종로구 광화문 및 조계사 일대 등을 40여개 단체와 행진하는 '태극문화제' 집회를 열겠다고 신고했다. 하지만 종로경찰서는 코로나19 방역을 이유로 집회금지를 통보했다.

재판부는 "집회금지 처분의 효력을 정지하면 '감염예방 및 확산 방지'란 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 있다"고 이유를 밝혔다. 이어 "지난해 광복절 집회금지 통고에 대한 집행정지를 얻어낸 단체는 일파만파와 국민투쟁본부뿐이었다"며 "당시 참가자 규모가 2만여명으로 추산되고 광화문 일대에만 5000명 이상의 인원이 운집했다"고 강조했다.

지난해 일파만파 측이 집회 참석 예정 인원을 100명으로 신고해 놓고, 실제로는 훨씬 더 많은 인원이 참가한 점도 함께 지적했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr